Кръстиха пеперуда на украинката Ирина Заруцка, убита във влак в САЩ

Новият вид, наречен „Лазурната Ирина“, ще пази спомена за младата жена, избягала от войната, но станала жертва на насилие в САЩ

27 октомври 2025, 12:15
Кръстиха пеперуда на украинката Ирина Заруцка, убита във влак в САЩ
Източник: iStock

В ид пеперуда е кръстен на Ирина Заруцка, 23-годишната украинска бежанка, която беше намушкана във влак в Шарлът, Северна Каролина, през август, пише Newsweek.

Защо е важно

23-годишната Заруцка избяга от войната в Украйна и се установи в САЩ, търсейки по-безопасен живот.

На 22 август тя беше нападната, докато пътуваше с лек влак в Шарлът, в нещо, което полицията определи като непровокирано намушкване. Видеоклип на нападението се разпространи широко онлайн, предизвиквайки възмущение, скръб и разпалвайки безпокойство относно престъпността в градските райони.

Декарлос Браун-младши, заподозреният, обвинен в убийство от първа степен, има дълго криминално досие и документирана история на психични заболявания. Полицията съобщи, че преди това е излежавал присъди за нападение и притежание на оръжие.

Над 2400 жени са били убити от мъже в САЩ през 2022 г., според Центъра за политика в областта на насилието.

Какво трябва да знаете

Хари Павулаан, ентомолог-професионалист и президент и директор на „Таксономичния доклад“, който публикува изследвания за пеперуди и молци, взе решение да кръсти пеперудата на Заруцка.

Пеперудата се нарича Лазурната на Ирина и лети предимно през април в Южна Каролина. Павулаан публикува доклад за пеперудата още през септември, в който обяснява, че пеперудата има светлосини крила на върха или отстрани, но може да има и „отчетлив виолетово-син оттенък“. Въпреки че насекомото е забелязано за първи път в Южна Каролина през 1985 г., то не е получило официално име.

В интервю за Newsweek по имейл, Павулаан каза: „ Celastrina iryna се проучва от няколко години и е било предвидено да бъде публикувана под различно име по-късно тази година.“ 

„Но когато видях ужасяващото видео на Ирина, която е намушкана, а след това хората я игнорират, докато умира, това ме засегна дълбоко. Беше най-тревожното нещо, което някога съм виждал, и сега ме преследва ежедневно. Нещо, което не можеш да забравиш“, каза той.

„Реших, че тя трябва да бъде почетена с вечен почест, за да не бъде никога, никога забравена. Хората ще познават тази пеперуда след стотици години, по името на Ирина. Но най-важното е, че се надявам хората да запомнят Ирина като пример за ситуационна осъзнатост при млади жени. Ето защо е важно да я почетем“, каза той пред Newsweek.

След убийството на Заруцка, законодателният орган на Северна Каролина прие законопроект, кръстен на нея, който щеше да въведе реформи в системата на наказателното правосъдие на щата.

Законът на Ирина, законопроект 307 на Камарата на представителите, ще се стреми да промени закона, отнасящ се до условията за предварително освобождаване, особено за хора, обвинени в насилствено престъпление.

Този законопроект беше подписан от губернатора на Северна Каролина Джош Стайн през октомври.

Какво казват хората

Хари Павулаан каза пред Newsweek по имейл: „Отзивите за именуването на Celastrina iryna , Иринина лазурен, бяха изключително положителни. Най-трогателният отклик беше сърдечното писмо от Анна Заруцка за почитането на дъщеря ѝ Ирина по този начин. Тяхното семейство ще остане в сърцето ми, докато съм на тази земя.“

Разделът за етимология в статията на Хари Павулаан гласи: „Името на вида е почит към Ирина Заруцка, 23-годишната украинска бежанка, която беше безсмислено убита на 22 август 2025 г. в обществен транспорт в Шарлът, Северна Каролина. Общоприето наименование: Лазурната Ирина. Името произлиза от гръцката богиня на мира и се свързва със спокойствие, хармония и безметежност.“

Какво следва

Браун е обвинен в убийството на Заруцка и причиняване на смърт в система за обществен транспорт. Той е задържан без право на гаранция в затвора на окръг Мекленбург, а федералното обвинение срещу него носи максимално наказание доживотен затвор или смъртна присъда.

Източник: Newsweek    
Ирина Заруцка Вид пеперуда Намушкване Украинска бежанка Шарлът Северна Каролина Законът на Ирина Реформа на правосъдието Почит Насилие във влак Декарлос Браун-младши
