Свят

„Намушкаха я без причина“ – свидетели описват убийството на украинската бежанка във влак

Украинската бежанка Ирина Заруцка беше смъртоносно намушкана във влак в Северна Каролина на 22 август

2 октомври 2025, 09:53
„Намушкаха я без причина“ – свидетели описват убийството на украинската бежанка във влак
Източник: БТА/АР

У краинската бежанка Ирина Заруцка вече била в безсъзнание и загубила огромно количество кръв, когато минувачи потърсили помощ, след като тя беше смъртоносно намушкана във влак в Северна Каролина. Това става ясно от драматични обаждания на 911, получени от The Post.

„Един мъж просто намушка тази жена без причина“, казва в паника задъхан свидетел по време на триминутен разговор, след като бездомният рецидивист Декарлос Браун намушква 23-годишната жертва с джобно ножче.

„Моля, побързайте, тя кърви. Кърви много“, настоява друг разстроен обаждащ се, който се мъчи да отговаря на въпросите на диспечера на фона на хаоса във влака по синята линия на Lynx в Шарлът на 22 август. Той описва нападателя – параноичен шизофреник с дълга криминална история – като чернокож мъж, който вече е напуснал влака.

Друг свидетел съобщава, че Заруцка – пристигнала в САЩ през 2022 г. в търсене на безопасност след руската инвазия в Украйна – „не реагирала“, докато минувачи се опитвали да спрат обилното кървене, притискайки прободните ѝ рани.

„Тази жена току-що беше намушкана. Тя лежи на земята, навсякъде има кръв… не видяхме самото нападение“, спокойно обяснява друга очевидка на оператора на спешния телефон. „Хората са в паника. Има много кръв. Мисля, че вече е мъртва.“

Някои от обаждащите се описват 34-годишния нападател като облечен със сини дънки, червен суичър с качулка и дредове, докато други емоционално съобщават, че Заруцка вероятно вече е загинала. „Някакво момиче беше намушкано във влака. Мисля, че е мъртва, човече“, казва свидетел на диспечера.

„Мисля, че момичето може да е мъртво, човече… човекът, който го направи, стои ей тук на рампата.“

Тревожни кадри от охранителните камери показват как ужасената жертва стиска ръце пред лицето си, гледайки нападателя в страх, след като е намушкана три пъти – включително веднъж във врата. Заруцка, с панталони, облени в кръв, рухва на пода секунди по-късно, докато убиецът ѝ напуска вагона с нож в ръка и оставя кървава диря след себе си.

Младата жена е обявена за мъртва на място. Браун – с 13 предишни присъди, висящо дело и освободен под гаранция – е арестуван малко след нападението и обвинен във фатално нападение в обществен транспорт.

Министерството на правосъдието уточнява, че федералното обвинение може да доведе до смъртна присъда.

Украинска бежанка Намушкване Убийство Шарлът Влак Декарлос Браун Ирина Заруцка
Последвайте ни

По темата

Първи сняг заваля в части от страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

Първи сняг заваля в части от страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

Хайди Клум разкри зловещи детайли за костюма си за Хелоуин

Хайди Клум разкри зловещи детайли за костюма си за Хелоуин

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

„Намушкаха я без причина“ – свидетели описват убийството на украинската бежанка във влак

„Намушкаха я без причина“ – свидетели описват убийството на украинската бежанка във влак

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Ексклузивно

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 4 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Ексклузивно

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 1 час
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Ексклузивно

Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 1 час
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Ексклузивно

Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 4 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Силна магнитна буря удари Земята – възможни смущения в комуникациите и по-засегнати чувствителни хора

България Преди 12 минути

Лекари съветват как да се предпазим от умора, главоболие и напрежение по време на геомагнитни смущения

Мними полицаи измамиха две възрастни жени във Видин, загубата е над 9000 лева

Мними полицаи измамиха две възрастни жени във Видин, загубата е над 9000 лева

България Преди 12 минути

В поредица телефонни разговори, те били заблудни, че оказват помощ на МВР

Мъск стана първият половин трилионер в света

Мъск стана първият половин трилионер в света

Свят Преди 33 минути

Шефът на Tesla Илон Мъск стана първият човек в историята, чието нетно състояние надхвърля 500 милиарда долара

Делян Пеевски: Румене, излез!

Делян Пеевски: Румене, излез!

България Преди 34 минути

„Радев прекали. Това не е игра, това е държава. Надявам се да спре да използва офисите на президентството, и колите, и всичко за своята партия и да излиза“, каза той

<p>Борисов: Президентът Радев&nbsp;действа като едноличен господар</p>

Борисов: Важно е да имаме силни и организирани служби за сигурност заради войната

България Преди 36 минути

По думите му отношенията на Европа и САЩ с Русия са влошени и опитите за адекватни реакции няма да успокоят ситуацията

мечка

Ожесточено състезание: Мечокът Чънк спечели титлата на Седмицата на дебелата мечка

Любопитно Преди 37 минути

Чънк победи въпреки травмата на челюстта си, която затрудняваше яденето на сьомга

Близо 50 европейски лидери се събират за разговори за войната в Украйна и икономиката

Близо 50 европейски лидери се събират за разговори за войната в Украйна и икономиката

Свят Преди 1 час

Украинският президент Володимир Зеленски също се очаква да присъства на срещата

Първата двойка на САЩ Доналд и Мелания Тръмп

Четец по устни разкри разгорещения разговор между Доналд Тръмп и Мелания

Любопитно Преди 1 час

Американският президент дори беше забелязан да размахва пръст на съпругата си

<p>Двама моряци от руски танкер&nbsp;под стража заради дроновете в Дания</p>

Двама моряци от руски танкер от "сенчеста флотилия" под стража заради дроновете в Дания

Свят Преди 1 час

Предполага се, че танкерът е бил използван като площадка за изстрелване на мистериозните дронове, блокирали летища в Дания

<p>Хиляди почетоха жертвите&nbsp;от трагедията на жп гарата в Нови Сад</p>

11 месеца от трагедията на жп гарата в Нови Сад, хиляди почетоха жертвите

Свят Преди 1 час

Организаторите напомниха, че почти година след трагедията никой не е поел отговорност

Джейн Гудол

Почина Джейн Гудол, която промени завинаги разбирането ни за животните

Свят Преди 1 час

Нейните полеви изследвания с шимпанзетата не само премахнаха бариерите пред жените и промениха начина, по който учените изучават животните, но и документираха емоции и личностни черти у тези примати, които размиха границата между хората и животинското царство

Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

България Преди 1 час

Посланието с текст: „Останете живи заради близките си“ е било написано върху кутии с пури, оставени в семейния ресторант на Коцеви

<p>С ветрове от 155 км/ч: Бурята &quot;Имелда&quot; връхлетя Бермудските острови</p>

Бурята "Имелда" връхлетя Бермудските острови, затвориха летище, училища и правителствени сгради

Свят Преди 2 часа

Беше издаден код за ураган

Овцевъди и козевъди oбявиха протестна готовност

Овцевъди и козевъди oбявиха протестна готовност

България Преди 2 часа

Причината е липсата на държавно решение за ваксинация срещу шарката по дребните животни

Напрежение в Нови Искър: Протести след смъртта на жена, пометена от камион

Напрежение в Нови Искър: Протести след смъртта на жена, пометена от камион

България Преди 2 часа

Потърпевшите от трафика на тежкотоварни автомобили настояват за мерки, които да не допускат още фатални инциденти

Кометата, която се носи към нас, е по-голяма от очакваното – и може да е извънземна технология

Кометата, която се носи към нас, е по-голяма от очакваното – и може да е извънземна технология

Любопитно Преди 2 часа

Кометата е открита за първи път от НАСА на 1 юли

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Внимание! Зима в планината

sinoptik.bg
1

Коя е най-дебелата мечка в Аляска

sinoptik.bg

От секс символ до баба: Мишел Пфайфър има внуче

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

Расмус Хойлунд изпрати послание към Ман Юнайтед след двата си гола за Наполи в Шампионската лига

Gong.bg

Де Бройне след успеха на Наполи: Нямам проблеми с Конте, искам просто да се наслаждавам на футбола

Gong.bg

Българин - сред задържаните на флотилията за Газа (ВИДЕО)

Nova.bg

Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов пред NOVA: Радостта на хората за нас значи повече от медала

Nova.bg