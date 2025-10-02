„Намушкаха я без причина“ – свидетели описват убийството на украинската бежанка във влак

У краинската бежанка Ирина Заруцка вече била в безсъзнание и загубила огромно количество кръв, когато минувачи потърсили помощ, след като тя беше смъртоносно намушкана във влак в Северна Каролина. Това става ясно от драматични обаждания на 911, получени от The Post.

„Един мъж просто намушка тази жена без причина“, казва в паника задъхан свидетел по време на триминутен разговор, след като бездомният рецидивист Декарлос Браун намушква 23-годишната жертва с джобно ножче.

Iryna Zarutska 911 callers describe horror after Ukrainian refugee slaughtered on Charlotte train https://t.co/mA7OkdVvMv pic.twitter.com/Tn8MYc7mOW — New York Post (@nypost) October 1, 2025

„Моля, побързайте, тя кърви. Кърви много“, настоява друг разстроен обаждащ се, който се мъчи да отговаря на въпросите на диспечера на фона на хаоса във влака по синята линия на Lynx в Шарлът на 22 август. Той описва нападателя – параноичен шизофреник с дълга криминална история – като чернокож мъж, който вече е напуснал влака.

Друг свидетел съобщава, че Заруцка – пристигнала в САЩ през 2022 г. в търсене на безопасност след руската инвазия в Украйна – „не реагирала“, докато минувачи се опитвали да спрат обилното кървене, притискайки прободните ѝ рани.

„Тази жена току-що беше намушкана. Тя лежи на земята, навсякъде има кръв… не видяхме самото нападение“, спокойно обяснява друга очевидка на оператора на спешния телефон. „Хората са в паника. Има много кръв. Мисля, че вече е мъртва.“

Някои от обаждащите се описват 34-годишния нападател като облечен със сини дънки, червен суичър с качулка и дредове, докато други емоционално съобщават, че Заруцка вероятно вече е загинала. „Някакво момиче беше намушкано във влака. Мисля, че е мъртва, човече“, казва свидетел на диспечера.

„Мисля, че момичето може да е мъртво, човече… човекът, който го направи, стои ей тук на рампата.“

Тревожни кадри от охранителните камери показват как ужасената жертва стиска ръце пред лицето си, гледайки нападателя в страх, след като е намушкана три пъти – включително веднъж във врата. Заруцка, с панталони, облени в кръв, рухва на пода секунди по-късно, докато убиецът ѝ напуска вагона с нож в ръка и оставя кървава диря след себе си.

Младата жена е обявена за мъртва на място. Браун – с 13 предишни присъди, висящо дело и освободен под гаранция – е арестуван малко след нападението и обвинен във фатално нападение в обществен транспорт.

Министерството на правосъдието уточнява, че федералното обвинение може да доведе до смъртна присъда.