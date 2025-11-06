Свят

Ерика Кърк: Не успях да целуна Чарли преди смъртта му

„Просто повтарях: „Чарли е прострелян. Прострелян е. Вземете децата. Вземете охраната. Вземете децата"

6 ноември 2025, 10:07
Ерика Кърк: Не успях да целуна Чарли преди смъртта му
Е рика Кърк разказа за съкрушителния момент, в койито научила, че съпругът ѝ Чарли Кърк е бил прострелян, в първото си интервю след атентата срещу него, по време на което също сподели със съжаление, че „не успях да го целуна“ преди да напусне дома за фаталното събитие, предаде New York Post

36-годишната вдовица на покойния консервативен активист, на 31 години, била на преглед при лекар с майка си на 10 септември и следяла събитието на Turning Point USA в Университета на Юта Вали на телефона си, когато получила необичайно обаждане от Майкъл Маккой, началник-щаба на влиятелната студентска организация.

„Никога няма да забравя“, каза Кърк пред водещата на Fox News Джеси Уотърс. „Просто повтарях: „Чарли е прострелян. Прострелян е. Вземете децата. Вземете охраната. Вземете децата. Вземете децата. Прострелян е.“

„Изтичах от лечебното заведение, просто се сринах насред паркинга, обадих се на охраната ни“, спомня си тя. „Невероятен кошмар.“

Маккой каза пред „Jesse Watters Primetime“, че това било „първият път, в който се обаждам“ на Ерика по време на кампус турне на Turning Point USA.

„Просто си спомням, че телефона звънна три-четири пъти. Не знаех какво да кажа. Това са думите, които ще променят живота на някого завинаги, и ти трябва да си този, който ги казва“, сподели той.

Ерика допълнително разказа, че сутринта на атентата Чарли тръгнал от дома им в Аризона много рано, за да стигне до събитието в Орем, Юта, и че тя го убедила да преспи сам в стаята на дъщеря им предишната вечер.

„Казах му: „Искам да се наспиш добре. Хайде, спи в нейната стая, и ще намаля климатика, за да е уютно... Просто искам да се наспиш добре, за да си невероятен утре“, разказа тя пред Уотърс в емоционалния разговор.

„И така, Джиджи и аз останахме в нашата стая, а сутринта той се събуди супер рано и влезе в спалнята ни, в банята, защото там бяха брачната му халка и огърлицата му, взе ги и си тръгна. Не успях да го целуна“, разкри Кърк.

Тя получила целувката си по-късно същата вечер – докато тялото на Чарли лежало на болничното легло.

Чарли бил застрелян, докато бил главен говорител на събитие на TPUSA, консервативната активистка организация, която той основал през 2012 г.

Заподозряният му убиец, 22-годишният Тайлър Робинсън, е обвинен в убийство първа степен и може да бъде осъден на смърт чрез разстрел, ако бъде признат за виновен.

„Не искам кръвта на този човек да тежи на съвестта ми, когато застана пред Господа“, отговори Ерика, когато я попитали дали Робинсън трябва да получи смъртно наказание, ако бъде осъден. „Искам правителството да реши. Това също е библейско. Правосъдието в крайна сметка ще възтържествува.“

Основателят на TPUSA бил прострелян, докато отговарял на въпрос за трансджендър насилието с оръжие, което Ерика не смята за случайност.

„Не вярвам в съвпаденията“, каза тя пред Уотърс.

Когато я попитали за ужасяващите кадри от атентата срещу Чарли, които се разпространиха широко в социалните мрежи след стрелбата, Ерика заяви, че никога няма да гледа видеата.

„Никога не съм гледала видеото. Никога няма да го видя. Никога не искам да го видя“, каза тя. „Има неща, които виждаш в живота си и не можеш да ги забравиш. Има неща, които виждаш в живота си и те бележат душата ти завинаги. Не искам публичният атентат срещу съпруга ми да бъде нещо, което някога ще видя.“

Ерика Кърк, бивша кралица на красотата и колежанска баскетболистка, се омъжила за Чарли през май 2021 г.

Двамата имат две деца – едногодишен син и тригодишна дъщеря.

„Много е мило, защото продължавам да ѝ обяснявам някои неща и ѝ казах: „Ако някога искаш да говориш с татко, просто погледни към небето и започни да говориш, и той ще те чуе“, разказа Ерика за малката си дъщеря.

 

 

Вдовицата също разкри, че първоначално мислила, че Чарли ще оцелее след стрелбата – но осъзнала, че е смъртоносно ранен, когато го видяла в болницата.

„Влязохме в стаята и той имаше тази усмивка на лицето си“, каза тя. „Тази усмивка за мен означаваше: „Мислехте, че сте спрели това, което създадох. Мислехте, че можете да сложите край на тази визия, това движение, това възраждане. Мислехте, че можете да направите това, като ме убиете.

Взехте тялото ми, но не взехте душата ми.“

Ерика Кърк беше назначена за президент на Turning Point USA след смъртта на съпруга си.

Миналата седмица тя говори на първото си кампусно събитие след атентата срещу съпруга си.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който помогна тялото на Чарли да бъде върнато в Аризона след трагедията в Юта, се появи на сцената с Ерика на претъпкания митинг и сесия с въпроси и отговори в Университета на Мисисипи – запазена марка на събитията на покойния основател на TPUSA.

Документалният сериал на Fox Nation „This Is the Turning Point“ ще бъде излъчен по-късно същата вечер и ще включва кадри зад кулисите на Ерика Кърк, докато тя поема ръководството на влиятелната организация на съпруга си.

Източник: New York Post    
