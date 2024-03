Трагичен инцидент в Австралия: Мъж загина след падане от балон с горещ въздух

М ъж е загинал, след като е паднал от балон с горещ въздух в Австралия. Това съобщи Sky News.

Въздухоплавателното средство е било във въздуха само от около 30 минути, когато пътникът се е преобърнал през коша над град Мелбърн.

Полицията съобщи, че тялото на мъжа е било намерено на жилищна улица около 7,30 ч. сутринта, а балонът по-късно се е приземил безопасно в парк на няколко километра.

По това време в балона е имало още няколко души, включително пилотът.

Твърди се, че те са останали "травмирани", след като са станали свидетели на трагедията, и за тях са организирани консултации със специалисти.

