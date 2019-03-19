Р уски танцьор и каскадьор изпълни уникален номер във въздуха, докато виси от балон с горещ въздух.
Олег Колвак професионално се занимава с пол денс (т.нар. танци на пилон).
27-годишният мъж показа железни нерви, издръжливост и професионални умения, докато изпълнява номера си в небето над Ставропол.
Олег споделя, че за необичайния танц във въздуха го вдъхновила неговата майка, от която научил че само небето е граница.
Вижте невероятното изпълнение на руския танцьор във видеото горе.
Това, което Олег прави, изглежда като невъзможно, но всъщност е напълно реално.
"Максимална концентрация. Няма място за грешка", коментира танцьорът за номера си, след като публикува видеото в профила си в Инстаграм.
«У каждого страха, своя цена... Избегая падения ты теряешь крылья... став бескрылым ты теряешь любовь...» (@olegvladi) у меня сегодня день рождения)) и хочу поделится с вами этим!)))Моим самым сложным проектом!))) Я Первый в мире, кто это сделал)) максимальная концентрация... нет право на ошибку... все что было до этого сказки... есть ты и твоя жизнь... и мы это сделали!!!) (ОСТОРОЖНО! НЕ ПОВТОРЯТЬ) Но прежде чем я все расскажу хотелось бы выразить огромную!!! Огроооомную благодарность моей команде!!!! Люди, без которых ничего не получилось!!! @friends_video_ !!!! Ребята которые передали вам всю красоту!!! Максимально сильная Команда на самом высоком уровне👍!!! Спасибо @pole4you ребята спасибо большое за пилоны!!)) Хочу поблагодарить @shar26.ru за этот безумный полет!! ребята подошли максимально ответственно к моей безопасности!!🙏 хочу сказать большое спасибо @olegvladi который выразил эмоции в невероятном тексте!! Очень красиво и лаконично!!! Фраза которая презентует наше видео!))) Моя команда!)))) спасибо вам🙏♥️!!!! Ну что дорогие друзья!)))) жду ваших клиентов!)))) (Всю историю, как все проходило выложу чуть позже))) а пока наслаждайтесь))) и делитесь своими эмоциями!!!))) обнял 🙏♥️ #полетнавоздушномшарепилон#олежкасексуальнаяпробежка#polesport#полетнашаре#безумие#пилон#poledance#китайскийпилон#kolvakh#пилон#пилоннашаре#акробатика#акробатиканапилоне#красиваяреклама#сложнаясъёмка#топ#poledancer#poleathlete#poletricks#frendsvideo @redbull @polesport_poletricks @pole4you @youtooober @_rus_men_ @video_hit
Освен танцьор и каскадьор, Олег е и популярен модел. Споделя, че не престава да търси възможности за развитие в различни професионални сфери.
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Секрет счастья прост: «В угрюмую осень🍁, я дарю вам позитивное лето!)))☀️😂👌» ps: Сухари в моде при любой погоде))) In a gloomy autumn, I give you a positive summer!)))#позитив#кольвах#вайн#личныйдневник#модель#красавчик#мужчинавсеймоейжизни#мужчинамоеймечты#люблювас#добро#пилон#poledance#polesport#polefitness#poleart#poleathlete#model#красиваяулыбка#смех#ставрополь#москва#краснодар#океан#ростов#ростовнадону#кайф#кайфуем#жизнь#лето2017#красивый
В предыдущем опросе пилон набрал больше голосов!!)))соотвественно как и обещал ловим новое видео☺️👌!!)))) кому понравилось Лайкам Комментируем)))☺️ Кстати опрос был очень полезным!! Спасибо всем кто писал!!✋️👌@poletricker -спасибо!!))👍 очень качественный педагог и пилонист!) посоветовал создать страничку для видюх и прямых эфиров)))иии вот она @kolvakh.tv ♥️♥️♥️ подписываемся для тех кто любит позитив и мои странные видео😂))))) один элемент подсмотрел у @greshilovevgeny )) спасибо за интересный материал))) всем хороших тренировок!!))) позитива и добра!))) обнял поднял 🙏💪☺️ #пилон#кольвах#poledance#poledancing#polesport#pole#poledancer#красиво#ставрополь#мотивация#москва#краснодар#polefitness#ростов#ростовнадону#хайп#оченькрасиво#kolvakh#лайк#подписка#коментируем#парень#танец#мужчина#люблю#люблювас#кайф#позитив#прикольно#красавчик
Ph: @nadi_korn Hr: @raisa.stav ----------------------------------------- Видимо некоторые перечитали басни)) и стали продолжателями их... а басни с годами поменяли названия)))"Ворона и лица" уже не те....😂😊 представляю вашему вниманию новые басни Крылатых людей😂😂.... поехали , о накипевшем)): "Да он же гей"(басня отшитых дам) "Проститутка"(басня отшитых парней) "Самовлюбленный эгоист"(басня отшитых парней и дам) "Грудь сделала, лучше бы о детях подумала"(басня девушек у которых нет мужика,который может дать на грудь) "Он такой Бабник" и "У него таких как ты знаешь сколько?"(басня "уверенных" в себе подруг) "Он какой-то странный"(басня кайфариков) "На шесте мужик,не должен попой вертеть" (басня дрыщей) "Фу да как он может нравится?" "Мужик должен быть мужиком" (басня девушек которые встречаются с страшненькими мальчиками) Друзья!!!)))) мораль из басен такова: Смейтесь в лицо тем, кто мечтает жить и получать от этого удовольствие как вы!!))))) P.S:И если вас парень шьёт, это не значит что он гей или у него мужские проблемы... просто купите зеркало))) Hello my friends, laugh in the face of trouble wins them with ease! From the fact that you are sad, they will not leave...)) #жиза#ставрополь#мысли#милота#улыбка#улыбайтесьчаще#парень#модель#живи#жизнькаконаесть#love#будьтесчастливы#лайк#like4like#likeforlike#instag#instatag#model#modelstatus#models#modelmoscow#max#men#man#follow#fotografheryerde#fotografia#f4f#fitness#poledancing
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