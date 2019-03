Ph: @nadi_korn Hr: @raisa.stav ----------------------------------------- Видимо некоторые перечитали басни)) и стали продолжателями их... а басни с годами поменяли названия)))"Ворона и лица" уже не те....😂😊 представляю вашему вниманию новые басни Крылатых людей😂😂.... поехали , о накипевшем)): "Да он же гей"(басня отшитых дам) "Проститутка"(басня отшитых парней) "Самовлюбленный эгоист"(басня отшитых парней и дам) "Грудь сделала, лучше бы о детях подумала"(басня девушек у которых нет мужика,который может дать на грудь) "Он такой Бабник" и "У него таких как ты знаешь сколько?"(басня "уверенных" в себе подруг) "Он какой-то странный"(басня кайфариков) "На шесте мужик,не должен попой вертеть" (басня дрыщей) "Фу да как он может нравится?" "Мужик должен быть мужиком" (басня девушек которые встречаются с страшненькими мальчиками) Друзья!!!)))) мораль из басен такова: Смейтесь в лицо тем, кто мечтает жить и получать от этого удовольствие как вы!!))))) P.S:И если вас парень шьёт, это не значит что он гей или у него мужские проблемы... просто купите зеркало))) Hello my friends, laugh in the face of trouble wins them with ease! From the fact that you are sad, they will not leave...)) #жиза#ставрополь#мысли#милота#улыбка#улыбайтесьчаще#парень#модель#живи#жизнькаконаесть#love#будьтесчастливы#лайк#like4like#likeforlike#instag#instatag#model#modelstatus#models#modelmoscow#max#men#man#follow#fotografheryerde#fotografia#f4f#fitness#poledancing

