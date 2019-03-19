Р уски танцьор и каскадьор изпълни уникален номер във въздуха, докато виси от балон с горещ въздух.

Олег Колвак професионално се занимава с пол денс (т.нар. танци на пилон).

27-годишният мъж показа железни нерви, издръжливост и професионални умения, докато изпълнява номера си в небето над Ставропол.

Олег споделя, че за необичайния танц във въздуха го вдъхновила неговата майка, от която научил че само небето е граница.

Вижте невероятното изпълнение на руския танцьор във видеото горе.

Това, което Олег прави, изглежда като невъзможно, но всъщност е напълно реално.

"Максимална концентрация. Няма място за грешка", коментира танцьорът за номера си, след като публикува видеото в профила си в Инстаграм.

Освен танцьор и каскадьор, Олег е и популярен модел. Споделя, че не престава да търси възможности за развитие в различни професионални сфери.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram .