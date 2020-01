Мъж купи часовник за $350, оказа се, че струва 700 000

П енсиониран военен от САЩ получи страхотна новина, след като се оказа, че притежава много ценен часовник, без въобще да подозира, пише "Дейли мейл".

Мъжът занесъл часовника за оценка от специалисти на телевизионно шоу, което обикаля Съединените щати и оглежда антикварни предмети.

Пенсионираният войник от военновъздушните сили купил часовника за 345,97 долара през 70-те години и така и не го носил.

За негова изненада експертите му казали, че моделът на Ролекс, който притежава, ще струва между 500 000 и 700 000 долара, ако бъде разигран на търг.

"Не мисля че на света има друг часовник от този модел в толкова добро състояние", казал оценителят на пенсионера.

Мъж откри 25 000 евро в часовник, купен от битака

Мъжът купил ценния часовник докато бойната му част била разположена в Тайланд.

Той не разбирал нищо от часовници, но видял че пилотите на граждански полети носят Ролекс и решил, че сигурно е уважавана марка.

Той купил часовника, чийто точен модел е Rolex Oyster Cosmograph Reference 6263.

Нямал представа, че този модел е същия, като носения от холивудската звезда Пол Нюман във филма от 1969 г. "Winning", което го направило любим за колекционерите на часовници.

Watch: man overjoyed to learn his $345 Rolex is worth $700,000 https://t.co/RBV4HqVOUv https://t.co/CfXrE8jAHW