Мъж откри 25 000 евро в часовник, купен от битака

Г ерманец остана силно изненадан след като откри дебела пачка банкноти, скрити в стар часовник, който купил за подарък от градски битпазар. Банкнотите се оказали 50 000 германски марки, старата валута във ФРГ, която беше заменена от еврото през 2001 г.

Банкнотите били скрити в дървения панел на часовника. Късметлията – жител на гр. Аурих в Южна Саксония отнесъл парите в местното бюро за "Изгубени вещи" и ги предал на властите.

След законово изискания период от шест месеца, през който никой не потърсил сумата, мъжът получил разрешение да си ги вземе обратно.

