Мъж от Токио е арестуван по подозрение, че е малтретирал и убил гълъб

М ъж беше арестуван в Токио по подозрение в убиване на гълъб, като според информацията той сам е заснел издевателствата си над птицата.

49-годишният таксиметров шофьор Хироши Цуджи от Кавазаки, префектура Канагава, е обвинен, че е заловил птицата край река в японската столица в периода между април и юни 2024 г., съобщават местни медии.

Според информация на японската агенция Kyodo, мъжът е бил заснет да удря и бичува гълъба, преди да го убие между юни и август.

Man arrested for killing pigeon near Tokyo https://t.co/ONDtH9R9hk #Japan #Crime #Pigeon

Твърди се, че Цуджи е умъртвил птицата, като я е обезглавил с ножица.

Японските власти съобщават, че преди ареста си той е заявил пред полицията, че е „прочистил гълъба“, защото птицата била „недружелюбна към него“.

Tokyo man arrested on suspicion of capturing, abusing and killing pigeonhttps://t.co/yeGXIxWM7E