Нов случай на насилие срещу жени: Застреляха смъртоносно колумбийска инфлуенсърка

22-годишна колумбийска инфлуенсърка и модел беше застреляна от въоръжен мъж, маскиран като доставчик – поразително сходен случай с убийството на мексиканска инфлуенсърка само дни по-рано. Мария Хосе Еступинан, студентка от североизточния град Кукута, загуби живота си, след като отвори вратата на квартирата си за маскирания доставчик, пише SkyNews.

Информацията за инцидента беше потвърдена от Магда Виктория Акоста, президент на Националната комисия по въпросите на пола на колумбийската съдебна система, по време на пресконференция, предавана от CNN. Според видеокадри от близка охранителна камера, заподозреният е избягал от апартамента на Еступинан веднага след стрелбата, като на заден план се чуват писъците ѝ за помощ.

Colombian model María José Estupiñán was shot point blank outside her home by a fake courier just one day after winning a domestic abuse ruling against her ex.



She was about to receive a payout of 30M COP, about 7K USD. pic.twitter.com/Zz8JWboOWg