Застреляха венецуелски инфлуенсър по време на живо предаване в TikTok

В енецуелски инфлуенсър на име Габриел Хесус Сармиенто беше застрелян и убит в понеделник, 23 юни, докато предаваше на живо в TikTok, съобщиха властите. Министерството на обществената безопасност на Венецуела обяви в изявление на Instagram, че Сармиенто е починал в град Маракай, предаде CNN.

Сармиенто често използваше платформата си, за да критикува престъпни групи и предполагаема корупция в правоохранителните органи. Министерството отбеляза, че преди смъртта си той е сигнализирал за заплахи, отправени към него от членове на организирани престъпни групи и полицейски служители.

Град Маракай е столица на Арагуа, регион, известен с бандата Трен де Арагуа. Няма обаче известна връзка между убийството на Сармиенто и тази престъпна група. CNN се опита да получи коментар от полицията в Арагуа.

Министерството на обществената безопасност съобщи също, че е възложило на 69-та прокуратура срещу организираната престъпност да разследва случая, да идентифицира и санкционира отговорните за смъртта на инфлуенсъра.

В записа на живото предаване на Сармиенто, гледано от CNN, се чува жена, която крещи извън кадъра, последвана от мъж, който я пита какво се случва. Следват звук на изстрел и вик на Сармиенто: "Застреляха ме!". Видеото завършва с образ на двама въоръжени мъже и предаването прекъсва.

