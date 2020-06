Мълния уби 23 човека в Индия

М ълния уби 23 човека и рани десет по време на гръмотевични бури и силни дъждове в Източна Индия днес, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите.

Сред загиналите са 13 души, работещи във ферми в окръг Гопалгандж, на 175 км северно от Патна, столицата на щата Бихар.

Ранените са настанени в болница за лечение.

В навечерието на сезона на мусоните регионът е обхванат от силни дъждове.

През юли миналата година мълния уби 39 човека в щата Бихар, отново по време на мусонния сезон, който продължава до септември, отбелязва АП.

