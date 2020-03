МВФ отпуска 50 млрд. долара за борба с коронавируса

М еждународният валутен фонд (МВФ) обяви, че ще предостави 50 млрд. долара за страните, засегнати от коронавируса, предаде Би Би Си.

Спешната мярка се налага, след като вирусът се разпространи много бързо извън Китай в повече от 70 страни.

