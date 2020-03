Италия затваря всички училища и университети заради коронавируса

И талианското правителство взе решение да затвори всички училища и университети в страната до средата на месец март заради разпространението на новия коронавирус, съобщава агенция ANSA, цитирана от Independent.

Осигуряването на достатъчно места за интензивно лечение се оказва огромен проблем за страната, каза на пресконференция италианският премиер Джузепе Конте.

По думите му в Северна Италия ситуацията с болестта се е влошила заради "лошо управление" на протоколите за сигурност в една от местните болници, коментира журналистът от Repubblica Антонело Герера, посочва още Independent.

Регистриран е първи случай на заразен с новия коронавирус в европейските институции, предава АFP.

Става дума за служител на Европейската агенция за отбраната, базирана в Брюксел. Той се е върнал на 23 февруари от Италия.

По-рано се появиха слухове, че заразеният е участвал в заседание заедно с още 30 служители на други евроинситуции. Информацията обаче бе опровергана от говорителката на Агенцията Елизабет Шофман.

Европейската агенция за отбраната е създадена през 2004 г., за да помогне на страните членки да адаптират военния си потенциал към новите заплахи.

Европейският чиновник е бил включен в данните за регистрирани на територията на Белгия, заразени с новия коронавирус.

Вчера ЕК обяви, че проучва актуализиране на мерките си за превенция срещу разпространението на заразата с коронавируса, след като Европейският център за контрол и превенция на заболяванията, базиран в Стокхолм, повиши степента на риска.

Коронавирусът е претърпял близо 150 мутации

от началото на избухването на заболяването в Китай в края на 2019 година, съобщава изследване, публикувано в National Science Review.

Учените установили,

че вирусът е разделен на два подвида - "L" и "S", които се отличават със своята агресивност.

За целта са били анализирани 103 обществено достъпни генома на COVID-19 и са открити 149 изменения на щама, по-голямата част от които са станали през последните месеци.

Изследването показва,

че подвид "L" се среща най-често (при 70% от заболелите), а "S" - при 30%.

Вирусът от първия подвид се е срещал най-много в началото на избухването на заразата в Ухан, като честотата му е намаляла в началото на януари.

Според авторите на доклада

човешката намеса е оказала силно селективно въздействие върху подвид "L", който е по-агресивен и се разпространява по-бързо.

В сравнение с него вирусът от подвид "S", който е еволюцонно по-стар и по-слабо агресивен, вероятно се е разпространил по-широко заради по-малкия натиск върху него, пише още National Science Review.

