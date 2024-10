“Може да си навлечеш вечен срам”: Учението за ритуалното обезглавяване на самураи

Ч етири текста, в които се обсъжда начинът, по който самураите са извършвали Сепуку - ритуално убийство, при което колега самурай обикновено обезглавява друг, са преведени за първи път на английски език. Макар че в масовото въображение самураите често се пробождат в стомаха и отнемат живота си, през периода Едо (1603-1868 г.) това рядко се случва.

Най-ранният от четирите преведени текста, наречен „Вътрешните тайни на сепуку“, датира от XVII век.

„Този документ съдържа тайни учения, които традиционно се преподават само устно, но те са записани тук, за да не бъдат забравени тези уроци и самураите да бъдат подготвени“, пише Мизушима Юкинари, самурай, живял между 1607 и 1697 г., време, когато шогунн ефективно управлява Япония.

Макар че технически императорът е бил владетел на Япония, шогунът е имал реален политически контрол над страната. По време на периода Едо шогуните произхождат от Токугава Иеясу - военачалник, който се издига на власт в Япония и става шогун през 1603 г.

Текстовете са преведени на английски език от Ерик Шахан, японски преводач, който е специализиран в превода на текстове за бойни изкуства, и са публикувани в книгата "Kaishaku: The Role of the Second" (самостоятелно издание, 2024 г.). Шахан притежава и сан дан (черен колан трета степен) по кобудо и е превел много японски текстове за бойни изкуства. В увода Шахан отбелязва, че думата „кайшаку“ или „втори“ е лице, натоварено да помага в церемонията и често извършващо обезглавяването. Четирите текста са написани, за да помогнат да се дадат инструкции на кайшаку.

Какво представлява сепукуто и как започва да се прилага

Текстовете описват церемонията, като показват как тя се променя в зависимост от ранга на самурая и от това за какви престъпления, ако има такива, се смята, че е виновен. В текстовете се отбелязва, че е било изключително важно извършващите обезглавяването да го направят правилно, като се отбелязва, че една грешка може да доведе до голям позор.

„Важно е да не пропускате да забележите първо очите, а след това и краката на човека, който извършва сепуку“ или на човека, който ще умре, се казва в един от текстовете, наречен „Тайните традиции на сепуку“, написан през 1840 г. от самурай на име Кудо Юкихиро. „Ако не успееш да направиш това поради лична връзка с осъдения, това ще бъде доказателство, че си изгубил воинската си осанка и ще си навлечеш вечен срам.“

Макар че церемонията варирала значително, много от версиите ѝ включвали даване на саке на осъдения, преди да му бъде поднесен нож в чиния. Макар че осъденият можел да забие ножа в себе си, това често не се правело. Вместо това текстовете сочат, че кайшаку често е отрязвал главата на осъдения малко след като ножът е бил изваден, обяснява Шахан.

Шахан отбелязва, че периодът Едо, когато са написани два от текстовете, е бил период на относителен мир в Япония и самураите не винаги са били толкова опитни с ножовете и кинжалите, колкото в по-ранни времена.

В по-ранни времена, когато самураите разрязвали стомаха си по време на сепуку, те го правели по сложен начин, който включвал „разрязване на корема от ляво на дясно, след това изваждане на ножа, поставяне над слънчевия сплит и след това разрязване право надолу, за да се направи кръст, преди да се извади ножът и да се постави на дясното коляно“, казва Шахан. По-ниското ниво на умение на самураите през периода Едо затруднява правилното изпълнение на тази операция.

'Secret teachings' about ritual Samurai beheading revealed in newly translated Japanese texts https://t.co/Tf1rPkQzs0 — Live Science (@LiveScience) October 1, 2024

Класация

Рангът на дадено лице често определял начина на провеждане на церемонията. Ако сред осъдените имало лордове и високопоставени самураи, те получавали най-високо ниво на обслужване. Самураи, които са избрали да отнемат живота си, когато техният господар е починал, също са получавали най-високо ниво на третиране. Хората на най-високо ниво имали известна свобода на действие по отношение на начина, по който искат да се проведе церемонията, а тези, които я провеждали, често били с най-висок ранг и носели ново камишимо - официално облекло, носено от самураите.

Отрязаните глави на високопоставените самураи вероятно също са били третирани по-добре след смъртта, отколкото тези на воините от по-ниско ниво. В текста на Юкихиро, се описва как, поне при екзекуциите на високо ниво, косата на обезглавената глава трябва да бъде парфюмирана след това и увита в бяла квадратна кърпа, преди да бъде поставена в кутия.

На самураите с нисък ранг, за които се смятало, че са извършили най-тежките престъпления, можело да се приложи „йондан“.

Дмитрий Медведев за японците: Самураите да си направят сепуко

Въпреки че в текстовете се казва, че самураите с висок ранг трябва да получат по-добро третиране по време на сепуку, това може би не винаги се е случвало.

„Най-високопоставеното лице, извършило сепуку, вероятно е Ода Нобунага, който извършва сепуку през 1582 г., след като неговият поддръжник Акечи Мицухиде го предава и го напада в храма Хонноджи“ в Киото, казва Шахан.

„Ода е бил владетел на едно от стотиците владения, управлявани от могъщ самурай. Той бавно е елиминирал своите противници и е успял да обедини Япония под своя власт, когато е бил предаден“, казва Шахан. Избрал е сепуку, но „поради екстремните обстоятелства - бил е крайно превъзхождан - не е ясно как е протекла церемонията му по сепуку“, каза Шахан. Така че той може да не е имал възможност да организира церемония, която да включва пиене на саке или парфюмиране на косата му след смъртта.

* Във видеото: Накано Такеко – легендарната жена самурай

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase