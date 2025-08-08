Свят

Москва: Среща между Путин и Тръмп след седмица

Точната дата на срещата ще бъде определена въз основа на резултатите от подготовката

8 август 2025, 22:01
Fox News: Срещата между Путин и Тръмп може да се състои още в понеделник в Рим

Fox News: Срещата между Путин и Тръмп може да се състои още в понеделник в Рим
Асен Агов: Много е тревожно, че Тръмп влиза в играта на Путин - да отложи санкциите

Асен Агов: Много е тревожно, че Тръмп влиза в играта на Путин - да отложи санкциите
Първи реакции на световните лидери на плана на Израел за превземане Газа

Първи реакции на световните лидери на плана на Израел за превземане Газа
Срещата Тръмп-Путин: Какво означава отсъствието на Украйна?

Срещата Тръмп-Путин: Какво означава отсъствието на Украйна?
Израел одобри рискован план за пълен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза

Израел одобри рискован план за пълен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза
Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи

Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи
Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф

Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф
Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп

Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп

В края на следващата седмица може да се очаква среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде ТАСС. 

Това ли е краят на войната в Украйна?

На 7 август руският президентски съветник Юрий Ушаков обяви, че Москва и Вашингтон са се споразумели за среща на лидерите на двете страни в близките дни. Следващата седмица беше избрана за ориентировъчен срок, а точната дата на срещата ще бъде определена въз основа на резултатите от подготовката.

В същия ден Путин потвърди подготовката за среща с Тръмп, като посочи, че има взаимен интерес към двустранна среща.

Срещата Тръмп-Путин: Какво означава отсъствието на Украйна?

Изявленията за предстоящата среща бяха направени след посещението на специалния пратеник на Вашингтон Стив Уиткоф в Москва на 6 август, където той беше приет от руския президент.

Източник: БГНЕС    
Русия война Украйна САЩ Тръмп
Последвайте ни
Скандално: Свалиха дете в инвалидна количка от самолет в София

Скандално: Свалиха дете в инвалидна количка от самолет в София

Затвориха Дарданелите заради огромен пожар

Затвориха Дарданелите заради огромен пожар

Това ли е краят на войната в Украйна?

Това ли е краят на войната в Украйна?

Какво става, рейтингът на Зеленски рязко пада

Какво става, рейтингът на Зеленски рязко пада

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
3-те най-популярни белгийски овчарки (СНИМКИ)

3-те най-популярни белгийски овчарки (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 1 ден
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 1 ден

Виц на деня

– Как мина денят ти в офиса? – Изглеждах зает. Мисията е изпълнена.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Министерството на правосъдието затяга контрола към защитените свидетели

Министерството на правосъдието затяга контрола към защитените свидетели

България Преди 1 час

Идеята е да се избегнат злоупотреби

Вучич обеща предсрочни избори в Сърбия

Вучич обеща предсрочни избори в Сърбия

Свят Преди 2 часа

Сръбският президент не уточни кога смята, че ще се състоят предсрочните избори

Предадоха на съд бившия директор на БАИ

Предадоха на съд бившия директор на БАИ

България Преди 4 часа

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС

<p>Лукашенко обяви, че това е последният му мандат</p>

Лукашенко обяви, че това е последният му мандат като президент на Беларус

Свят Преди 5 часа

Той посочи, че синът му няма да го наследи на поста

Врачки завлякоха жена с 30 хил. евро за магия за любов и здраве

Врачки завлякоха жена с 30 хил. евро за магия за любов и здраве

Свят Преди 6 часа

Те ѝ обещали да я съберат с любимия човек

Камион се блъсна във влак край Пловдив

Камион се блъсна във влак край Пловдив

България Преди 6 часа

Водачът на тежкотоварния автомобил е откаран в болница

29 часа в капан на самолет: "Черна" буря удари Хонконг и превърна рутинен полет в кошмар

29 часа в капан на самолет: "Черна" буря удари Хонконг и превърна рутинен полет в кошмар

Свят Преди 6 часа

Блокирани в самолет, паркиран на отдалечена площадка, с намаляващи количества храна, липса на свеж въздух и никаква възможност да излязат, напрежението започнало да расте

Тръмп се зае с Армения и Азербайджан

Тръмп се зае с Армения и Азербайджан

Свят Преди 6 часа

Администрацията му е в контакт както с Ереван, така и с Баку

<p>&quot;Кетаминовата кралица&quot; ще бъде съдена</p>

"Кетаминовата кралица",обвинена за смъртта на Матю Пери, ще бъде съдена

Свят Преди 6 часа

Процесът срещу Джасвин Санга, известна като „Кетаминовата кралица“, е насрочен да започне на 23 септември

Еди Мърфи: Ще получа Оскар - когато остарея и нямам зъби

Еди Мърфи: Ще получа Оскар - когато остарея и нямам зъби

Любопитно Преди 7 часа

„Винаги съм се чувствала, че работата му е призната, но същевременно недооценена, и това понякога ме дразни“

Грабеж пред клон на банка в София

Грабеж пред клон на банка в София

България Преди 7 часа

Нападната е жена, като нападателят е отнел от нея чанта с над 100 000 лв.

Тежка катастрофа на АМ „Тракия”, пострадаха деца

Тежка катастрофа на АМ „Тракия”, пострадаха деца

България Преди 7 часа

Шофьор изгубил контрол и блъснал изпреварвания автомобил

.

Издирваният по разследването с братя Лебешковски се е предал

България Преди 7 часа

Димитър Вълканов е задържан за 72 часа

Снимката е илюстративна

Катастрофа затруднява движението по „Струма”

България Преди 7 часа

Въведени са и промени в движението при Симитли заради засиления трафик към Гърция

Берлин спира износа на оръжие, което Израел би могъл да използва в Газа

Берлин спира износа на оръжие, което Израел би могъл да използва в Газа

Свят Преди 8 часа

Международната загриженост нараства заради страданията на палестинците в Газа

.

Българите са в топ 3 на Европа по живот в добро здравословно състояние

България Преди 8 часа

Това показват данни на Евростат

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Лъвският портал 08.08.2025: Какво ни носи и как да се възползваме от космическата енергия

Edna.bg

Михаела Маринова се сгоди? (СНИМКИ)

Edna.bg

НА ЖИВО: Монтана 0:0 Ботев Враца, Антоан Стоянов изпусна дузпа

Gong.bg

Добруджа впечатли с характер и надви ЦСКА 1948 след обрат

Gong.bg

Авиокомпания свали от самолет дете с инвалидна количка на летището в София

Nova.bg

Опит за грабеж пред клон на банка в София, нападателят е задържан

Nova.bg