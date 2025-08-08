Москва: Среща между Путин и Тръмп след седмица

Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп

В края на следващата седмица може да се очаква среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде ТАСС.

На 7 август руският президентски съветник Юрий Ушаков обяви, че Москва и Вашингтон са се споразумели за среща на лидерите на двете страни в близките дни. Следващата седмица беше избрана за ориентировъчен срок, а точната дата на срещата ще бъде определена въз основа на резултатите от подготовката.

В същия ден Путин потвърди подготовката за среща с Тръмп, като посочи, че има взаимен интерес към двустранна среща.

Изявленията за предстоящата среща бяха направени след посещението на специалния пратеник на Вашингтон Стив Уиткоф в Москва на 6 август, където той беше приет от руския президент.