Москва: Среща между Путин и Тръмп след седмица

В края на следващата седмица може да се очаква среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде ТАСС.
Това ли е краят на войната в Украйна?
На 7 август руският президентски съветник Юрий Ушаков обяви, че Москва и Вашингтон са се споразумели за среща на лидерите на двете страни в близките дни. Следващата седмица беше избрана за ориентировъчен срок, а точната дата на срещата ще бъде определена въз основа на резултатите от подготовката.
В същия ден Путин потвърди подготовката за среща с Тръмп, като посочи, че има взаимен интерес към двустранна среща.
Срещата Тръмп-Путин: Какво означава отсъствието на Украйна?
Изявленията за предстоящата среща бяха направени след посещението на специалния пратеник на Вашингтон Стив Уиткоф в Москва на 6 август, където той беше приет от руския президент.