Москва чака знак за преки преговори, Киев мълчи

Р усия очаква от Украйна сигнал, че е готова за възобновяване на преките преговори за спиране на войната, но засега не вижда признаци за напредък по този въпрос, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

„Очакваме го от Киев. Във всеки случай Киев трябва да предприеме някакви действие в тази насока. Нали при тях има юридическа забрана за това. Засега обаче не виждаме никакви действия“, отговори говорителят на журналистически въпрос от кого Русия чака сигнал по този въпрос - от Вашингтон или директно от Киев.

Кремъл заяви миналия месец, че възможността за преки преговори между двете страни е била обсъдена по време на продължилата три часа среща между руския президент Владимир Путин и американския специален пратеник Стив Уиткоф.

Москва и Киев не са водили преки преговори от март 2022 г. - в първите седмици на руската инвазия в Украйна. По-късно същата година украинският президент Володимир Зеленски прие указ, който изключи преговори с Путин, след като Русия обяви, че анексира четири украински области.

