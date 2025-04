Каква беше целта на визитата на Доналд Тръмп-младши в България

С инът на президента на САЩ - Доналд Тръмп-младши, пристигна в София в неделя за участие в бизнес форум, организиран от глобалната платформа за дигитални активи NEXO, съобщиха от компанията. Визитата коментира бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев в ефира на NOVA .

Ключовата роля на Доналд-Тръмп младши

„В първия мандат президентът на САЩ се беше заобиколил с почти всички свои роднини, докато в настоящия само Доналд Тръмп-младши има водеща роля. Той беше един от основните в предизборната му кампания, набираше средства и пътуваше с него. Сега е един от най-близките му сътрудници“, заяви Керемедчиев.

Donald Trump Jr. to visit Bulgaria for AI investment talks: Event organisers say he’ll share his global expertise in real estate, branding, and growth - and his vision “for large-scale business and the potential of emerging markets.” https://t.co/9yyh3CEWFK pic.twitter.com/wq9Kzd7hSD — Euractiv (@Euractiv) April 25, 2025

Обиколката

Според бившия зам.-министър на външните работи снимки от посещенията му е имало и от Унгария, и от Сърбия.

„Но основният въпрос в момента е, че Доналд Тръмп-младши не желае да има никакви политически контакти в България, нито да легетимира някой от политиците – независимо дали са опозиция, или не“, допълни Керемедчиев.

„Отношенията в Унгария са на по-различно ниво. Вкарването в списъка „Магнитски“ на съветника по национална сигурност на Виктор Орбан се случи в последните дни на управлението на посланика на САЩ в Будапеща. Това беше наказателно удряне на администрацията на Джо Байдън, защото Орбан подкрепя Тръмп. Така че тук не можем да правим пряко сравнение с нашите политици“, уточни той.

Предстои Доналд Тръмп-младши да посети Румъния днес. Поводът е събитие, посветено на бизнес средата, съобщават Диджи24 и Джи4Медия, като се позовават на информация на организаторите. От нея става ясно още, че Доналд Тръмп-младши няма планирани срещи с румънски политици.

Посещението ще бъде организирано само седмица преди първия тур на президентските избори в Румъния на 4 май, отбелязват медиите.

Румъния е част от източноевропейска обиколка на Доналд Тръмп-младши.

През декември миналата година 47-годишният син на американския президент описа решението на Конституционния съд на Румъния да анулира първия тур на президентските избори в страната като “поредния Сорос-марксистки опит за манипулиране на резултата“.

В началото на март тази година независимият кандидат Виктор Понта публикува снимка в социалните мрежи с Доналд Тръмп-младши.

Donald Trump Jr. spoke at a forum in Budapest titled "Trump Business Vision 2025," stating that he hopes we can work together to do a lot of good business because we, Hungary, and the surrounding Central and Eastern European region face many threats. "I’m not referring to the… pic.twitter.com/dwLBNA9vQU — NFSC Red Leaf Canada (@hli953777191713) April 26, 2025

Бизнес конференцията в София

„На събитието беше подчертан планът на Тръмп за вдигане на инвестициите във високите технологии – изкуствен интелект и т.н.“, каза Керемедчиев.

Trump’s son visits Serbia again.



In his second visit to Serbia this year, Donald Trump Jr. was Saturday in capital Belgrade and met with country’s President and local businesses as part of his visit to the South-Eastern Europe (SEE) countries.



https://t.co/ISvA1W7Kgq — Brynt (@JohnBrynt) April 27, 2025

Посланието

По думите на бившия зам.-министър на външните работи призивът е: „Купувайте американско, аз съм тук“ - в контекста на търговската война с Китай.

Бившият зам.-министър на външните работи Любомир Кючуков и журналистът Христо Римпопов коментираха темата в студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Не пропускайте още от Vesti.bg:

Мястото в автобуса, което може да ти спаси живота – и това, което никога не трябва да избираш

Реорганизация на движението заради пропадането на локалното платно на "Цариградско шосе" в София