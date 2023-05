Мощно земетресение разлюля островите Лоялти

З еметресение с магнитуд 7,1 беше регистрирано днес на югоизток от островите Лоялти, които са част от френския архипелаг Нова Каледония, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Земетресение с магнитуд 7,7 в Тихия океан предизвика малки вълни цунами

Геофизическият институт на САЩ съобщи, че епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 36 километра.

Earthquake of magnitude 7.1 strikes near New Caledonia https://t.co/Sg2UnIhynz