Мощна експлозия в Кабул, има жертви

Д вама души са убити, а трима ранени при ракетен удар по жилищна сграда в Кабул, съобщава ТАСС.

Според постъпилата до момента информация жертвите на инцидента са жена и дете. Инцидентът е станал в кабулския квартал Хаджи-Бугр, който е в непосредствена близост до пистата на летището.

Плътни облаци дим в момента се издигат към небето над този район.

Местният журналист Шафи Карими съобщи в Туитър, че ракетата е ударила жилищна сграда, която се намира край летището в афганистанската столица.

Updates:



A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s