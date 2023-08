Мощен тайфун връхлетя Япония, има жертва (СНИМКИ/ВИДЕО)

Е дин човек загина, а над 200 000 домакинства останаха без електричество в резултат на преминаването на тайфуна Канун в южната японска префектура Окинава, съобщи японската телевизия Ен Ейч Кей. Петима души са били ранени.

#Breaking Japan-: #Emergency services are very busy in #Japan, responding to calls regardless of the conditions, even in the presence of #typhon #Khanun which is beginning to hit the country. #TyphoonKhanun#Typhoon pic.twitter.com/eIOuRYUwLd