Момиче на 6 години е сред загиналите в Мариупол

П резидентът на Украйна обвини Русия в извършване на "военно престъпление" след въздушния удар на Москва срещу детска болница в обсаденото пристанище Мариупол. За това съобщават от Euronews и Telegraph.

Трима души загинаха при взрива, включително едно момиче на 6 години, съобщи градският съвет на Мариупол.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k