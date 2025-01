Младите хора изоставят демокрацията заради диктаторите

Д емокрацията умира по целия свят. Това може да звучи тревожно и да породи последващ въпрос: какво всъщност означава това? Избори ли няма да има Ще бъде ли криминализирана опозицията? Ако това са показателите, тогава Русия на Владимир Путин си остава демокрация. Шест политически партии са представени в Държавната дума, нейния федерален парламент, и има повече от 20 регистрирани политически партии. Е, както вероятно разбирате, Русия не е демокрация: наистина, това е нация, преминаваща през авторитаризма и към тоталитаризъм, с повече руснаци, преследвани за политическа дейност, отколкото от дните на Йосиф Сталин, пише Оуен Джоунс в The Guardian.

