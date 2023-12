Мистериозната китайска пневмония: Лекар разкри какво точно представлява

Д октор Гарет Най потвърди пред Daily Star, че мистериозната китайска пневмония, която държи на нокти целия свят, всъщност е поредната мутация на COVID-19.

Странният неидентифициран вирус причинява хаос в Китай от седмици, като светът е в повишена тревога поради опасения, че може да се появи нова пандемия.

🚨🇨🇳🇩🇰 New mysterious Covid like Chinese virus #pneumonia continues to spread world wide, with Denmark reporting cases tripled in a month.



The three key symptoms have been identified:

- a lingering cough that can persist for weeks or months.

- sore throat

- fatigue pic.twitter.com/wYwk9wkFTX