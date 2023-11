„Те ги изтръгнаха от ръцете ни и ги отведоха“: Издирват изчезнало украинско момиче в Русия

К лючов политически съюзник на Владимир Путин е осиновил момиченце, отнето от украински дом за деца. Това информира BBC, като се позовава на документи, разкрити от разследващата документална поредица “Панорама”.

Сергей Миронов, 70-годишният лидер на руска политическа партия, фигурира в протокола за осиновяване на двегодишно момиченце, взето през 2022 г. от жена, за която сега е женен. Документите показват, че самоличността на момичето е сменена в Русия. Детето, което се казвало Маргарита, е едно от 48-те, които изчезнаха от дома за деца в Херсон, когато руските сили поеха контрол над града.

Украинското правителство твърди, че около 20 000 деца са били отведени от руските сили от началото на пълномащабната инвазия.

По-рано тази година Международният наказателен съд (МНС) издаде заповеди за арест на президента Владимир Путин и Мария Лвова-Белова – руския комисар по правата на децата. В документите на съда е записано, че се предполага, че Путин и Белова са предприели незаконно депортиране на украински деца на контролирана от Русия територия, с намерението да ги задържат завинаги, далеч от собствената им страна. Това съобщава BBC.

Руското правителство твърди, че не депортира украински деца, а ги евакуира, за да ги защити от войната.

Украинският следовател по правата на човека - Виктория Новикова проучва какво се е случило с Маргарита и другите депортирани деца.

BBC посочва, че Новикова е подготвила досие с доказателства за престъплението, извършено от Путин и Белова. Оттам допълват, че предстои новите аргументи да бъдат предадени от главната прокуратура на Украйна на МНС.

Мистерията около Маргарита започнала, когато жена в лилава рокля се появила в детската болница в Херсон, където 10-месечното дете било лекувано от пристъп на бронхит през август 2022 г., съобщава BBC. Маргарита била най-малката обитателка на дома, където се грижат за деца със здравословни проблеми или чиито родители са загубили родителските права, или са починали.

Майката на Маргарита се отказала от попечителството малко след раждането ѝ, а местонахождението на баща ѝ било неизвестно.

Д-р Наталия Лютикова, която ръководела лечението на бебета в болницата, казва пред BBC, че Маргарита е усмихнато бебе, което обича да се гушка в хората. Жената в лилаво се представи като "ръководител по детските въпроси от Москва”, спомня си специалистът. Херсон, сега отново под украински контрол, тогава беше в шестия месец на руска окупация.

Скоро след като жената си тръгнала, д-р Лютикова казва, че е получила многократни телефонни обаждания от назначен от Русия служител, който отговарял за дома за деца. Служителят поискал Маргарита да бъде върната незабавно в дома. След седмица Маргарита била изписана от болницата. На следващата сутрин служителите в дома за деца били помолени да я подготвят за пътуване.

“Страх ни беше, всички се страхуваха”, каза Любов Съйко, медицинска сестра в дома.

Тя описва как руски мъже, някои с военни камуфлажни панталони, някои с черни очила и куфари, са пристигнали да вземат момичето. „Беше като страшен филм“, казва тя.

Седем седмици по-късно Игор Кастюкевич, руски депутат, облечен във военна униформа, е пристигнал в дома за деца и заедно с други служители започнал да организира депортирането им. Полубратът на Маргарита, Максим също бил част от депортираните деца.

„Те ги изтръгнаха от ръцете ни и ги отведоха“, казва Сайко.

Видеозаписи, публикувани в Telegram от Кастюкевич, показват как децата са вкарани в автобуси и линейки и откарани. „Децата ще бъдат отведени в безопасни условия в Крим“, казва Кастюкевич във видеото. Руският депутат описа действията като “хуманитарна мисия”.

Крим беше анексиран от Русия от Украйна през 2014 г.

Пет месеца BBC се опитва да издири Маргарита и останалите 47 деца, работейки съвместно с Виктория Новикова. Намирането на изгубени деца на толкова огромно място като Русия, страна с повече от 17 милиона квадратни километра, не е лесна задача.

Първата задача беше да се идентифицира мистериозната жена в лилаво, която посетила Маргарита в болницата миналия август. Виктория разкри руски документ, който разрешава преместването на Маргарита в московска болница за медицински изследвания. Разследване на украинския следовател по правата на човека сочи, че жената отвела Маргарита е Инна Варламова. Това става ясно от документите от лечебното заведение, в което е настанено детето.

След допълнителни проучвания BBC открива, че Варламова работи в руския парламент, но нейната позиция остава неясна. Тя притежава имоти в Подолск, близо до Москва, посочва медията.

„Маргарита не се нуждаеше от специален преглед. Защо беше необходимо да водят малко дете толкова далеч“, каза д-р Лютикова за нощта, в която е взето детето.

Документална поредица “Панорама” проучва, какво се е случило с повече от 40 деца, взети от руските сили от дом за деца в Херсон. Създателите на поредицата, работещи с журналисти в Украйна, разкриват фалшифицирани свидетелства за раждане, тайно осиновяване и следа от доказателства, водеща до руския парламент.

Инна Варламова е пристигнала в окупирана Украйна в същия ден, в който Маргарита е била отведена от дома за деца, съобщава BBC, позовавайки се на свои източници. По-късно същата нощ, в 12:20 ч., Варламова пътувала с влака обратно за Москва. Доказателствата показват, че Маргарита е пътувала в този среднощен влак. Документ, показва, че Варламова наскоро се е омъжила за лидер на политическа партия - Сергей Миронов. Това съобщава BBC, позовавайки се на свои руски източник.

Миронов, бивш парашутист, е лидер на партията „Справедлива Русия“ – част от руската държавна опозиция – и подкрепя президента Путин. Той е санкциониран от редица западни държави, включително Великобритания и ЕС.

BBC посочва, че разполага с документ, в който е записано, че родителите на 14-месечно момиче на име „Марина“ са Инна Варламова и Сергей Миронов. Вписването е нередовно, не показва оригинален акт за раждането на детето, смятат експерти.

Рожденият ден на "Марина" е посочен като 31 октомври 2021 г. - същия ден, в който се родила Маргарита. „Когато видях, че рожденият ден на Марина е същият като този на Маргарита, разбрах, че съм попаднала на следа", казва украинският следовател по правата на човека, Виктория Новикова.

Чрез анонимни руски източници екипът на BBC получава информацията за осиновяването на Маргарита. Маргарита Прокопенко е преименувана на Марина Миронова на името на осиновителя си Сергей Миронов. Нейното родно място е посочено като Подолск. Руското правителство каза, че не знае за случая и не може да коментира.

