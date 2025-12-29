Мистерията на полет MH370 – започва ново търсене в Индийския океан

П овече от десет години след като полет MH370 на Malaysia Airlines изчезна, след като се отклони на хиляди километри от планирания си маршрут, местоположението на самолета остава неизвестно.

Малайзийското правителство обеща да плати на частната компания Ocean Infinity 70 млн. долара (56 млн. паунда), за да търси самолета на принципа „няма находка – няма заплащане“, пише английското издание The Guardian.

Компанията възнамерява да се съсредоточи върху район от 15 000 кв. км (5 800 кв. мили) в Индийския океан, където според експертите има най-голяма вероятност да бъде открит липсващият самолет.

Какво знаем до момента?

Полет MH370 е превозвал 12-членен екипаж и 227 пътници, когато излита от Куала Лумпур за рутинен полет до Пекин малко преди 1:00 ч. през нощта на 8 март 2014 г. В 2:22 ч., след като се завърта на запад и се отклонява от планирания маршрут, Boeing 777 изчезва от радарите, докато е над Андаманско море.

Сателитите продължават да получават почасови сигнали от самолета – знак, че той все още лети – до малко след 8:00 ч., когато се смята, че горивото е свършило. Тези почасови сигнали са използвани за триангулиране на разстоянието между сателит и самолета, но това позволява локализирането му само в зона за търсене от около 120 000 кв. км в южната част на Индийския океан.

„Това е чудовищно голям кръг“, казва Саймън Маскел, професор по автономни системи в Университета на Ливърпул и бивш научен съветник на Ocean Infinity.

Многобройни части и отломки са открити по бреговете на Индийския океан и са идентифицирани като принадлежащи на MH370, включително елементи от крилото, опашката, кабината и двигателя. Човешки останки не са намерени, но всички на борда се смятат за загинали.

Какво представлява Ocean Infinity?

Ocean Infinity е компания за морска роботика и проучване на морското дъно, базирана във Великобритания и САЩ, „с доказан опит в намирането на обекти, които е трудно да бъдат открити на океанското дъно“, обяснява Маскел.

Компанията е най-известна с това, че през 2022 г. предоставя експерти и подводни роботи на Falklands Maritime Heritage Trust, които помагат за откриването на изгубения кораб Endurance на сър Ърнест Шакълтън.

През 2018 г. Ocean Infinity безуспешно претърсва над 80 000 кв. км океан за MH370. Сега компанията е решена да опита отново.

Какво оборудване ще използва Ocean Infinity?

Компанията разполага с флот от автономни подводни апарати Hugin 6000 (AUV), които могат да създават триизмерна карта на океанското дъно на дълбочина до 6 000 метра чрез сонарни, лазерни, оптични и ехолокационни технологии. Всеки апарат се оценява на поне 8 млн. долара.

Въпреки че работят в пълна тъмнина, апаратите могат да заснемат сонарни изображения на заобикалящата ги среда, като отразяват акустични импулси от обекти наоколо и използват лазери за сканиране на неидентифицирани обекти („точки на интерес“), създавайки детайлни 3D изображения.

Всеки автономен апарат може да се управлява дистанционно, но обикновено изпълнява задачите си самостоятелно и след това се връща на повърхността. Той може да остане под вода до 100 часа, преди батерията му да се изтощи. „Можеш просто да кажеш: направи ми карта на тази зона и се върни, когато приключиш“, обяснява Маскел.

Какво ще стане, ако бъде открита част от самолета?

Всеки AUV може да изпраща ограничени извадки от събраните данни – например засичане на „точка на интерес“ – към кораб на повърхността и да получава актуализации на задачата чрез акустична комуникационна система.

„Той използва подповърхностен профилатор, за да види колко утайка има и колко надълбоко трябва да се стигне, за да се достигне твърдото скално дъно“, казва Ричард Годфри, независим авиационен разследващ. „Освен това има магнитометър, така че може да открива метал, дори ако е заровен под няколко метра утайка“.

При необходимост корабът на повърхността може да спусне и дистанционно управлявани апарати (ROV), които осветяват обект с прожектори, за да бъде заснет и фотографиран. Тези апарати разполагат с роботизирани ръце, които могат дистанционно да хващат, обръщат и изследват обекти, както и да изваждат по-малки предмети на повърхността.

Колко голяма е зоната за търсене?

Ocean Infinity започна търсенето в приоритетната зона от 15 000 кв. км през февруари, но прекрати експедицията през април след 22 дни заради лоши метеорологични условия. Тя ще бъде подновена на 30 декември за период от 55 дни. Според Годфри компанията вече е претърсила близо 10 000 кв. км и планира да проучи още 25 000 кв. км, след като е похарчила „десетки милиони долари“ за кораби и оборудване.

„Не мисля, че го правят заради паричната награда от 70 млн. долара, защото това търсене е изключително скъпо. Мисля, че го правят заради постижението и възможността да се утвърдят като най-добрата компания за подводни търсения в света, ако намерят MH370“, казва той.

Кои са най-големите предизвикателства?

„Океанското дъно е изключително сложна среда за навигация“, казва Маскел. „Не е просто равна повърхност – има огромни планини, хребети и пропасти, които трябва да бъдат претърсени навсякъде“. В Индийския океан има каньони с дълбочина над 300 метра, стръмни скални стени, издигащи се хиляди метри от морското дъно, както и активни вулкани, допълва Годфри.

Макар районът, който Ocean Infinity проучва, да е бил изследван и преди, се смята, че наличните данни може да са непълни. „Това не е лесно място за провеждане на търсене“, казва той.

„Едно от най-големите предизвикателства пред Ocean Infinity е рискът да се окажат много близо до останките на MH370 и все пак да ги пропуснат заради сложния терен или празнини в данните“. Компанията работи и във „враждебни води“, допълва Маскел. „Това не е място, където бихте искали да карате каяк. Морето е бурно“.

Денонощно екипите трябва да анализират данни, да презареждат AUV апаратите, да наблюдават работата на все още действащите AUV и ROV, да следят изправността на оборудването и да отстраняват повреди – „всичко това, докато се опитват да не им прилошее от абсурдно големите вълни“, които срещат, казва Маскел.

Но най-голямото предизвикателство на тази мисия е онова, което Ocean Infinity залага, че вече е преодоляла: изборът къде точно да търси. „Може да разполагаш с най-добрата технология в света, но ако търсиш на грешното място, тя няма да ти помогне“, заключава Маскел.