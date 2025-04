Спряха търсенето на мистериозно изчезналия полет MH370

Н овото издирване на мистериозно изчезналия полет MH370 на Малайзийските авиолинии претърпя голям неуспех, като министърът на транспорта на Куала Лумпур обяви, че то е спряно до края на тази година, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Боинг 777, превозващ 239 души, изчезна от радарите на 8 март 2014 г., докато пътуваше от Куала Лумпур за Пекин. Въпреки най-мащабното издирване в историята на авиацията, самолетът не е открит и до днес.

Повече от десетилетие по-късно ново търсене от британски екип породи нови надежди, че останките му най-накрая могат да бъдат открити. Но сега министърът на транспорта на Малайзия Антъни Локе каза на журналисти, че

екипът е „спрял операцията за момента“, добавяйки, че „те ще подновят търсенето в края на настоящата година“.

Коментарите на Локе идват само месец след като властите съобщиха, че търсенето е възобновено след предишни неуспешни опити, които обхванаха огромни части от Индийския океан.

Major blow to new search for MH370 as Malaysia explains huge setback https://t.co/Czr9c3JI0u