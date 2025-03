Изгубени в небето: Най-големите авиационни мистерии – от полет MH370 до Бермудския триъгълник

Д ават последен шанс на разследването на изчезването на злополучния полет MH370 на Malaysia Airlines, който буквално изчезна през 2009 г., обявиха сензационно властите наскоро.

Д-р Винсънт Лайн, бивш служител на Университета на Тасмания, идентифицира един-единствен ярък пиксел в глобален модел на океанското дъно - аномалия, за която предполага, че би могла да бъде „точното скривалище“ на отдавна изгубения Боинг 777. Според него самолетът се намира близо до пресечната точка на географската дължина на летище Пенанг и маршрута на полета, открит на домашния симулатор на командира на самолета.

Докато научим повече по този въпрос, ето че ще разгледаме 5-те най-големи авиационни мистерии на всички времена.

Амелия Еърхарт

Amelia Earhart flew nonstop across the Atlantic in 1932 with her red Lockheed Vega, which is in our collection. She became the first woman to accomplish the feat solo. Take a look inside the aircraft with panoramic photography: https://t.co/wgpqiSAmqf #WomensHistoryMonth pic.twitter.com/cTvkyvsdgK — National Air and Space Museum (@airandspace) March 6, 2025

Амелия Еърхарт и нейният навигатор Фред Нунан изчезват над Тихия океан на 2 юли 1937 г., докато се опитват да извършат околосветско пътешествие, и тяхната съдба остава една от най-дълготрайните загадки в авиацията, като съществуват различни теории за това какво се е случило с тях и техния самолет. След изчезването на самолета бреговата охрана и военноморските сили на САЩ провеждат мащабна операция по издирване и спасяване, но тя е неуспешна. Теориите предполагат, че са се разбили в морето, попаднали са в плен на японците или са се приземили на остров, но са загинали от глад. Амелия е обявена е за мъртва на 5 януари 1939 г.

Полет 370 на Малайзийските авиолинии

Полет 370 на Малайзийските авиолинии изчезна на 8 март 2014 г. на път от Куала Лумпур за Пекин. Изпълняваният от Malaysia Airlines международен пътнически полет изчезва от радарните екрани, а причината за изчезването му остава неустановена. Самолетът превозва дванадесетчленен екипаж и 227 пътници от петнадесет нации и региони. По-голямата част (над 150 души) от пътниците на борда са китайци. Събитието се смята за една от най-големите загадки в авиацията и за най-смъртоносния случай на изчезване на самолет. Сега, след теорията на Винсънт Лайн, може би ще има някакво развитие на предполагаемата катастрофа, надяваме се.

Д. Б. Купър

I actually think D.B. Cooper was Ted Braden A MACVSOG vet he was a master skydiver. Also the money they found in the 80s was buried up stream. I believe he came back and took most of it and left behind the rest that was found. pic.twitter.com/fIN1033fu2 — Henry 🇺🇸 (@henry_Pringles) March 8, 2025

На 24 ноември 1971 г. мъж, известен като Д. Б. Купър (или Дан Купър), отвлича полет 305 на Northwest Orient Airlines по време на пътуването му от Портланд, Орегон, до Сиатъл, Вашингтон. Купър, твърдейки, че има бомба, иска 200 000 долара и четири парашута при пристигането на самолета в Сиатъл. След като самолетът каца в Сиатъл, Купър освобождава пътниците в замяна на откупа и парашутите. След това нарежда на екипажа да зареди самолета с гориво и да поеме курс към Мексико сити със спирка в Рино, Невада. Малко след излитането Купър скача от задната врата на самолета с парашут и парите за откупа над югозападната част на Вашингтон. ФБР води активно разследване в продължение на 45 години, но през 2016 г. го прекратява.

Бермудският триъгълник

Бермудският триъгълник е слабо дефиниран район в северната част на Атлантическия океан, приблизително ограничен от Флорида, Бермудските острови и Пуерто Рико, известен с предполагаеми мистериозни изчезвания на кораби и самолети, въпреки че разследванията приписват тези изчезвания на природни явления и човешки грешки. Много хора твърдят също, че изчезванията са дело на паранормални явления, въпреки че учените постоянно опровергават тази теория. Но дори те не могат да отрекат, че изключително натоварения като трафик район, в който са станали произшествията, което прави броя инциденти, разгледан в относителни единици съизмерим с този във всички останали райони на Земята.

Полет 739 на Flying Tiger Line

#OTD in 1962: Flying Tiger Line 739, a Constellation with 107 aboard on a MATS charter, disappears in the Pacific. Accident occured on a leg between Guam and Philippines. No wreckage found, enquiry could not determine a cause. It was the deadliest ever Constellation disaster. pic.twitter.com/fdIsCnKZkt — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) March 15, 2025

Полет 739 на Flying Tiger Line (FT739/FTL739) изчезва над западната част на Тихия океан на 16 март 1962 г. Самолетът Lockheed L-1049 Super Constellation е нает от армията на САЩ и превозва 96 военни пътници от военновъздушната база Травис в Калифорния до Сайгон, Южен Виетнам. Полетът превозва и 11 цивилни членове на екипажа и четирима виетнамски граждани. Планираните спирки на полета включват Хонолулу, остров Уейк, Гуам и Филипините. След като презарежда с гориво в Гуам, самолетът изчезва на път за Филипините. Всички 107 души на борда се смятат за мъртви, а от самолета не са открити никакви следи.