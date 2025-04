21 април: Чудовището от Лох Нес, Рим и Елизабет II

„Снимката на хирурга“ е може би най-известната предполагаема снимка на съществото, наречено чудовището от Лох Нес и първата, която изобразява главата и шията му. Приписва се на Робърт Кенет Уилсън, гинеколог от Лондон. На 20 април 1934 г. множество британски вестници съобщават за твърдението на Уилсън, че е видял чудовището, докато е шофирал близо до Лох Нес предния ден, но в историите не се споменава съществуването на снимка. „Д-р Уилсън описва чудовището като имащо малка глава и лебедова шия, стърчаща над повърхността на водата“, съобщава Western Morning News.

На следващия ден, 21 април,

ангийското издание Daily Mail обяви, че е закупило ексклузивни права върху снимка, приписана на „г-н Робърт Кенет Уилсън, магистър по медицина“.

Заедно със снимката беше публикувано интервю с Уилсън за „неговия забележителен късмет да успее да осигури такава снимка“. Уилсън каза, че гледал към езерото, когато видял чудовището, грабнал фотоапарата си и направил четири снимки. Само две експозиции излязоха ясно; първият показва малка глава и гръб, а вторият показва подобна глава в позиция за гмуркане. Първата снимка стана добре известна, а втората привлече малко публичност поради своята замъгленост.

