Откриха изгубена камера от търсенето на чудовището от Лох Нес след 55 години

П одводна камера от 1970 г., използвана в опит да улови доказателства за съществуването на чудовището от Лох Нес, беше случайно открита, предаде CBS News.

Националният океанографски център на Обединеното кралство провеждаше рутинен тест на едно от своите автономни подводни плавателни средства – Boaty McBoatface, когато апаратът се натъкна на старата камера на дълбочина около 180 метра.

Смята се, че устройството е било потопено преди 55 години като част от първия опит на Бюрото за разследване на Лох Нес да използва подводна фотография в търсенето на Неси.

Подводният робот на центъра откри камерата, когато част от нейното акостиращо оборудване се заплете във витлото на Boaty McBoatface. След като апаратът беше изваден на повърхността, дългогодишният изследовател на езерото и автор Ейдриън Шайн веднага разпозна находката.

A 50-year-old camera discovered in Loch Ness is part of a monster-hunting setup. https://t.co/0wggQATwT1