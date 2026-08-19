Парк-музей „Врана" загива!, алармира Фонд „Цар Борис и Царица Иоанна"

Фонд „Цар Борис и Царица Иоанна" алармира с дълбока тревога за състоянието на Парк-музей „Врана" - обект с национално културно, историческо и природно значение, уникална паркова и ботаническа територия и ценен дендрологичен комплекс.

От Фонда са категорични - „Паркът загива!" и настояват за прозрачност, професионална грижа и реални действия, тъй като „историческото значение на парк „Врана“ изисква не обещания, а незабавно спасяване на това безценно наследство“.

Сакскобургготски: Паркът Врана умира – държавата нехае

На 4 август Фонд „Цар Борис и Царица Иоанна“ е предоставил на кмета на Столична община г-н Васил Терзиев своето становище с конкретни предложения за незабавно опазване, възстановяване и устойчиво управление на парка. На 06.08.2026 г. е последвала втора среща, на която от общината са обещали регулярни срещи през 2 седмици, за да се следи прогреса на работа по парка.

В последвалите 14 дни до днес, нито един служител на Общината не е посетил парк „Врана“ по никакъв повод, не са предприети и действия по започване на работен процес. Не е извършен необходимият институционален контрол, не е представен публичен план за действие и не са обявени конкретни мерки със срокове и отговорни лица, подчертават от Фонд „Цар Борис и Царица Иоанна“.

Оттам посочват, че на територията на парка е имало няколко пожара, а пожарните хидранти не функционират, което прави реагирането при такива инциденти почти невъзможно. Охраната само на входовете е крайно недостатъчна за парк с такъв мащаб и биологично разнообразие, а липсата на вътрешно патрулиране оставя уязвими множество рискови зони. Забавената реакция застрашава както уникалната растителност, така и музея и биоразнообразието на обекта.

Фондът настоява Столична община спешно да предприеме цялостни действия - необходим е пълен оглед и обследване на парковата територия, както и редовна поддръжка – косене, подкастряне и отстраняване на опасни дървета и клони. Всички противопожарни съоръжения трябва да бъдат възстановени, а до приключването на ремонта да се осигурят временни мерки за безопасност. Охраната трябва да бъде засилена с минимален състав от шестима служители, които да патрулират вътре в парка, а при невъзможност общината да потърси съдействие от СДВР.

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Фонд „Цар Борис и Царица Иоанна“ изисква и независима експертна оценка на нанесените щети, както и приемането на програма за дългосрочно възстановяване и опазване на растителността. Настоява да бъде възстановено самостоятелното специализирано звено „Парк-музей Врана“, съществувало до 2013 г., със собствен екип от ботаници, ландшафтни архитекти, паркови работници и техника, както и да бъде изготвен публичен план с ясни действия, срокове, отговорници и финансов ресурс.