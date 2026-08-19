Руският вицепремиер: Русия започна да внася горива

Р усия вече започна да внася горива, за да насити вътрешния пазар. Властите също така приеха разпоредби, позволяващи производството на горива с по-високи емисии – Евро-2, Евро-3 и Евро-4.

Това заяви руският вицепремиер Александър Новак пред руските „Вести“, предава ТАСС.

Освен това руското правителство пренасочва горива, за да се справи с напрегнатата ситуация в страната.

Украйна извади от строя още две руски рафинерии

"Вносът вече започна и са приети необходимите разпоредби, които да позволят производството на допълнително гориво с по-нисък клас: Евро-2, Евро-3 и Евро-4", каза Новак.

По-рано руското правителство реши да разшири механизма за внос на дизеловото гориво, с цел да създаде допълнителни икономически стимули за доставки на вътрешния пазар.

Русия забрани износа на бензин до януари 2027 г.

На 30 юли Кремъл въведе временна забрана за износ на бензин, дизел и други горива до 31 януари 2027 г. Решението беше взето, за да се запази стабилността на вътрешния пазар на горива.

Кабинетът също така спря специалните правила за определяне на цените при държавните поръчки на моторни горива до края на 2026 г. Освен това правителството подписа резолюция, насочена към осигуряване на необходимото моторно гориво за селскостопанските производители.

"Правителството постоянно следи ситуацията и работим с компании и регионални власти ежедневно. Оценяваме къде трябва да бъдат пренасочени допълнителни потоци, защото наистина навлизаме във втора фаза на напрегната пазарна ситуация", каза Новак.

Следвайки официалната политика на Кремъл, той не спомена причината за кризата с горивата, а именно - войната на Русия с Украйна.

През последните месеци украинските въоръжени сили рязко увеличиха ударите с дронове срещу рафинерии и нефтени депа по цялата руска територия. Това е извело от строя между 30% и 40% от общия капацитет на Русия за преработка на суров петрол и рафиниране на горива.