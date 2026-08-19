Катастрофа с жертва между два автомобила край Плевен

К атастрофа със загинал е станала този следобед край Плевен. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Плевен.

Сигнал за пътния инцидент е подаден в 16:38 часа. Катастрофата е в района на бившата рафинерия „Плама“ в посока Плевен.

Мъж загина при тежка катастрофа край Плевен

По първоначални данни са се сблъскали два автомобила. При катастрофата е загинал пътник в единия от автомобилите.

На място се извършват огледи от разследващ полицай. Движението в района не е възпрепятствано.

Шофьор загина при тежка катастрофа край Плевен

По случая се извършва проверка за изясняване на причините и обстоятелствата около инцидента. Сезирана е Окръжната прокуратура в Плевен.