Парти в столичен парк без разрешение може да ви струва до 255 евро

Частните събития в столичните паркове са позволени, но организаторите трябва предварително да ги заявят и да почистят след тях.

Р ожден ден, детско парти или друго частно тържество в столичен парк може да се проведе съвсем законно. Условието е едно - събитието да бъде заявено предварително в Столичната община.

Ако това не бъде направено, санкцията е от 153 до 255 евро, а при повторно нарушение глобата нараства до 306 - 511 евро.

Това обясни пред БНР заместник-кметът на София по направление "Сигурност", Лъчезар Милушев. По думите му общината няма да отказва частни събития в парковете, когато са заявени по установения ред.

Тържествата са позволени между 8 и 23 часа

Частните събития могат да се провеждат в часовете между 8:00 и 23:00 часа.

Самото заявяване е важно и за останалите хора в парка, защото мястото остава обществено пространство и трябва да се ползва така, че да не се пречи на другите посетители.

Милушев посочи, че в момента в общината постъпват сравнително малко заявления за подобни тържества.

Балони, украса и боклуци остават след партитата

Един от проблемите след подобни събирания са отпадъците.

След празненствата най-често остават балони, украси и други боклуци, които после трябва да бъдат събирани от служителите, поддържащи парковете.

От общината призовават организаторите сами да почистват след събитието и отпадъците да се изхвърлят на определените места, по възможност разделно.

Ако след тържеството има нанесени щети, общината ги отстранява, а разходите могат да бъдат потърсени от организатора.

Как се налага глобата

Санкцията се налага с акт за нарушение на обществения ред.

Според Милушев идеята на правилата е хората да могат да използват парковете за лични събития, без това да е за сметка на спокойствието на останалите посетители и на самата градска среда.

Така че, ако планирате по-голямо събиране в парк в София, най-важното е да го заявите предварително и след него мястото да остане във вида, в който сте го намерили.