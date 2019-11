Мистерия: къде изчезнаха пет деца от едно семейство

Н ай-прекрасното време от годината ще се превърне в най-лошия кошмар за семейството на Джордж и Джени Содър. В нощта преди Коледа през 1945 г. трагедия покосява градчето Файетвил в Западна Вирджиния, САЩ.

Пожар поглъща къщата на семейство Содър и убива пет от деветте им деца. Но дали наистина е така?

Огънят избухнал около 1 ч. през нощта. Джордж и Джени избягали с четири от децата, а когато Джордж опитал да се върне за останалите пет, той се натъквал на спънка след спънка: стълбата му липсвала и нито една от двете му коли не искала да запали, разказва сайтът All that is interesting.

Пожарникарите пристигнали едва в 8 ч. сутринта, в този момент къщата на Содър била купчина овъглени развалини. Според пожарникарите пожарът е бил предизвикан от електричество. Въпреки че следователят издава пет смъртни акта за смърт от „изгаряне или задушаване“, не е намерена нито една кост или парче плът.

Почернените родители не са убедени, че Морис, Марта, Луис, Джени и Бети са загинали в пламъците и поставят билборд със снимки на децата край пътя, в опит да разберат какво се е случило с тях.

Служител в крематориум потвърждава пред г-жа Содър, че

парчета кости се намират, дори когато телата се изгарят в продължение на два часа при температура от 2000 градуса; пожарът в къщата трае едва 45 минути.

Нещата стават още по-странни, когато семейство Содър си спомня за непознатите, които идват в дома им няколко месеца преди трагедията, и странно телефонно обаждане в нощта на пожара.

Един мъж се появил през есента и търсел работа. Той посочил електрическото табло и казал: „Това ще причини пожар някой ден“. Скоро след това се появил друг мъж, който се опитал да продаде застраховка живот на семейство Содър, но те отказали. „Проклетата ви къща ще изгори“, прeдупредил той и добавил: „и децата ви ще бъдат унищожени. Ще си платите за мръсните забележки, които правите за Мусолини“.

Джордж Содър е изказвал мнение срещу италианския диктатор на срещи в общността, но не приел изказването на човека като сериозна заплаха. Минути преди избухването на пожара телефонът на семейство Содър звъннал и непозната жена поискала да говори с непознато лице. Джени Содър чувала като фон смях и чукане на чаши и само казала: „Избрали сте грешен номер“ преди да затвори телефона.

И така, къде са изчезналите деца на семейство Содър? Първото обаждане до семейството било от жена, която казва, че им е сервирала закуска на туристическа спирка на около 80 километра западно от Файетвил. Друга пък твърди, че видяла четири от петте деца в хотел в Чарлстън.

Семейство Содърс се обърнали и към ФБР, но Джей Едгар Хувър не им обърнал внимание.

След това двойката наела частен детектив – Си Си Тинсли, който научил, че мъжът, предложил застраховка на семейството преди пожара, бил част от екипа на следователя, който определил пожара като инцидент, причинен от повреда в електрическата инсталация.

След това семейство Содър претърсили отново руините на къщата им и намерили няколко гръбначни прешлена, които изпратили в института Смитсониън за анализ. Патолозите заключили, че костите са на един и същи човек, но не са били изложени на огъня.

Семейство Содър обявило награда от 10 хил. долара за информация за изчезналите им деца, което довело до бум на обажданията. Едва 20 години по-късно Джени Содър получила обещаваща улика – писмо от Кентъки, без адрес на подателя, със снимка вътре и странна бележка: „Луис Содър. Обичам брат Франки.

Снимката е на мъж, в средата на 20-те му години, който прилича на деветгодишният им син Луис, вече като пораснал мъж.

Семейство Содър изпратили детектив в Кентъки, за да разследва, но той изчезнал.

Джени и Джордж добавили снимката към билборда, но така и не намират изчезналите си деца.

„Нашето време изтича“, казва Джордж Содър в интервю. „Но ние искаме просто да знаем. Ако наистина са загинали в пожара, искаме да бъдем убедени в това. В противен случай, искаме да знаем какво се е случило с тях“, добавя той.

Джордж умира година след интервюто, през 1968 г., а Джени умира през 1986 г. Последната им жива дъщеря Силвия продължава да не вярва, че братята и сестрите ѝ са загинали в пожара.

