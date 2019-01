Един от най-известните филми на Мел Гибсън „Вечно млад“ разказва за мъж, който след голяма мъка в живота си бива замразен и десетилетия по-късно размразен, като е все така млад и жизнен. Това е холивудска история, базирана на роман – художествена измислица, но може би не е съвсем нереална. Доказателство за това е Джийн Хилиърд, която демонстрира, макар и без да иска, че човешкото тяло е способно на повече, отколкото предполагаме.

Всичко, което тя си спомня е мрак, заспиване и след това събуждане. Лекарите я обявяват за медицинско чудо, след като се възстановява от замръзване в продължение на 6 часа при минусови температури. Всъщност тя остава медицинско чудо, което не може да се обясни и 40 години по-късно, пише сайтът All That's Interesting.

Студената разходка

19-годишната Джийн живеела в малкия си роден град Ленгби в Минесота, САЩ през 1980 г. От 2017 г. градът е с население от едва 87 души, а точно до неговите граници са горите, езерата и земеделските земи на сверо-централната част на щата.

Ленгби буквално е в средата на нищото, както и самата Джийн Хилиърд в нощта на 20 декември 1980 г., когато се прибира от среща с приятели около полунощ при температури от -22 градуса. Старият автомобил на баща ѝ няма антиблокираща система за спирачките и правят трудно и опасно управлението му по замръзналия път.

Когато колата поднася и попада в малък ров, Джийн тръгва да търси помощ. Тя знае, че неин приятел Уоли Нелсън живее съвсем наблизо, само на около 3 км от пътя. В тази нощ обаче на Джийн ѝ се струва, че къщата е по-далече, отколкото си спомня. Когато най-накрая вижда светлината от къщата на Уоли, всичко потъва в мрак.

Замръзнала

На зазоряване, около 7 ч. Уоли Нелсън се буди до жена, с която е прекарал нощта и с която се е запознал предната вечер. След това той забелязва „малко парче“ в покритата със сняг морава пред къщата му, само на около 15 метра от вратата му. Това е Джийн Хилиърд с палто и ръкавици.

Уоли добре познава Джийн, тъй като по това време тя се среща с най-добрия му приятел. Но тук я вижда замръзнала, неподвижна, с широко отворени очи на предната му морава. Тя е паднала на земята, когато само секунди са я делили от вратата на приятеля ѝ.

„Хванах я за яката и я издърпах на верандата. Мислех че е мъртва. Беше по скована и твърда от дъска, но забелязах няколко мехурчета, които излизаха от носа ѝ“, спомня си Уоли Нелсън. Било очевидно, че след като е паднала, Джийн е пълзяла няколко метра в снега, преди да замръзне. Нелсън и жената, с която е прекарал нощта, карат Джийн в болница, където лекарите не са оптимисти за съживяването ѝ.

Медицинска мистерия

Медицинският екип не е много обнадежден за състоянието на тийнейджърката. Кожата ѝ била толкова замръзнала, че не можели да я пробият с хиподермични игли – те просто се чупели при контакт. Температурата на тялото ѝ била толкова ниска, че не термометърът не можел да я отчете. Лицето ѝ било пепеляво-сиво на цвят, а очите ѝ не реагирали на промени в светлината.

Въпреки че я смятали за мъртва, медицинският персонал все пак решили постепенно да затоплят тялото на Джийн с подгряващи възглавнички. Лекарите определили, че температурата ѝ е с цели 10 градуса по-ниска от нормалното. В крайна сметка те получават слаб пулс – 12 удара в минута. В този момент лекарите разбират, че пациентът им е жив.

