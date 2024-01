Newsweek: Мистерия, тъй като по време на катастрофата от руския самолет Ил-76 са изпаднали големи предмети

Г олеми предмети бяха забелязани да падат от руския военен самолет Ил-76 малко преди да се разбие в района на Белгород, граничещ с Украйна в сряда, според местни доклади, цитирани от Newsweek.

Изданието VChK-OGPU, което твърди, че разполага с вътрешна информация от руските сили за сигурност, казва, че е посочено от очевидец, че "странен" предмет е бил изхвърлен от самолета мигове преди той да се разбие около 11:00 ч. местно време близо до село Яблоново.

Антон Геращенко, съветник на министъра на вътрешните работи на Украйна, също съобщава, че "няколко големи предмета" са паднали от Ил-76 преди инцидента. Не е ясно какви са били обектите.

Геращенко казва, че докладите сочат, че мястото на катастрофата незабавно е било отцепено и на местните жители е забранено да се приближават до местопроизшествието.

САЩ не могат да потвърдят, че на разбилия се руски самолет е имало украински военнопленници

Причината за катастрофата остава неясна.

Русия твърди, че е имало пленени украински военни в самолета, пътуващ към Белгородска област за размяна на пленници, и обвини Украйна, че е свалила самолета и е извършила "терористичен акт".

“Украинското ръководство е било наясно, че в съответствие с установената практика днес украинските военнослужещи ще бъдат транспортирани със самолети до летището в Белгород за размяна.“ Това се посочва в изявление на руското министерство на отбраната.

„Съгласно по-ранна договореност това събитие трябваше да се проведе следобед на ГКПП Колотиловка на руско-украинската граница“, се казва в съобщението.

Съветът за сигурност с извънредно заседание за катастрофиралия руски самолет

По-рано министерството съобщи, че на борда на самолета са били 65 пленени украински военни, шестима руски членове на екипажа и трима руски войници.

"С извършването на този терористичен акт украинското ръководство показа истинското си лице. То пренебрегна живота на собствените си граждани", се посочва още в изявлението.

Независимият руски информационен бюлетин The Insider цитира източник, запознат с процедурите за обмен на пленници в Русия, който казва, че пленени войници от украинските въоръжени сили са били на борда на Ил-76, когато той се е разбил.

МО на Русия: Черните кутии на сваления Ил-76 ще бъдат доставени утре за разшифроване

Андрий Юсов, говорител на украинската агенция за военно разузнаване HUR, каза пред Радио “Свободна Европа”, че размяната на затворници е била насрочена за сряда.

Изданието "Украинска правда" първоначално посочи, че катастрофата е "дело на украинските въоръжени сили", цитирайки свой източник, но по-късно каза, че "в същото време друг източник не е потвърди тази информация".

Онлайн медията цитира неназовани източници от въоръжените сили на Украйна, според които самолетът е транспортирал ракети за руските системи за противовъздушна отбрана С-300 и не споменава военнопленници.

Кремъл поиска международно разследване на катастрофата на самолета Ил-76

Украинското министерство на отбраната заяви, че не може да потвърди дали самолетът е бил свален от украинските сили, тъй като "информацията все още се изяснява".

Максим Колесников, бивш украински военнопленник, който беше освободен през февруари 2023 г., изрази съмнения относно версията на Русия за събитията, предаде Newsweek.

„Русия заяви, че на борда на Ил-76 е имало 65 затворници, 6 членове на екипажа и 3 руски войници“, написа той в X.

„Това е пълна глупост. Когато ме отведоха със самолет от Брянск до Белгород, имаше около 20 техни военни полицаи“, допълва той.

