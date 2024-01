Две различни версии за товара на руския военен самолет Ил-76

Д ве различни версии за товара на падналия край Блегарад руски военнотранспортен самолет Ил-76: според Москва той е превозвал украински военнопленници, а Киев твърди, че е бил натоварен с ракети за системите С-300. Това предава Deutsche Welle .

За авиокатастрофата съобщи рускоезичният канал на Телеграм, а новината междувременно бе потвърдена от губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков. Според първите съобщения от мястото на катастрофата отломките от самолета са се разпръснали в радиус от няколко километра. Гладков, цитиран и от BBC, е съобщил още, че всички на борда на разбилия се самолет са загинали.

Какво е превозвал самолетът?

По информация на каналите „Важни истории" и „ЧТД" в Телеграм, които се позовават на руското военно министерство, Ил-76 е превозвал 65 пленени украински войници към мястото на договорена размяна на военнопленници. Освен това на борда му е имало и трима придружители, както и 6-членен екипаж.

От Генералния щаб на украинската армия също са потвърдили за катастрофата, но според украинците самолетът е превозвал ракети за зенитно-ракетния комплекс С-300, написа вестник „Украинска правда". Първоначалното съобщение на изданието, че свалянето на самолета е дело на украинската армия, беше изтрито. Вместо това сега се казва, че информацията все още се проверява.

Руските реакции

Също и в Русия проучват обстоятелствата около катастрофата. Засега Кремъл отказва да коментира случая, а говорителят Дмитрий Песков е заявил за агенция Интерфакс, че все още не може да каже нищо.

Ръководителят на комисията по отбрана в руската Държавна дума Андрей Картаполов обаче твърди, че Ил-76 е бил свален край Белгород с ракета „Пейтриът" или IRIS-T SLM. Според него разбилият се самолет е превозвал 65 украински военнопленници, които е трябвало да бъдат разменени. Освен това е имало и втори самолет Ил-76 с около 80 военнопленници, който обаче е успял да обърне и да се върне обратно. Картаполов смята, че украинците са свалили самолета, "за да се попречи на размяната, а вината за това да бъде хвърлена върху Русия".

От информациите по темата става ясно още, че председателят на Думата Вячеслав Володин е наредил да се изготви писмено обръщение към американския Конгрес и германския Бундестаг във връзка с катастрофата на Ил-76.

Военнотранспортният самолет Ил-76 е предназначен за извършването на десанти и може да превозва както войници, така и товари и военно оборудване. Има екипаж до 7 души и полезен товар от 48 тона. Когато машината не превозва повече от 40 тона, тя може да измине разстоянието от 4750 километра.

