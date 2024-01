САЩ не могат да потвърдят, че на разбилия се руски самолет е имало украински военнопленници

С АЩ не са в позиция да потвърдят информациите, че на борда на разбилия се в руската Белгородска област военен транспортен самолет Ил-76 на руските въздушнокосмически сили е имало украински военнопленници, предаде Укринформ, като се позова на изявление на говорителя на Съвета за национална сигурност към Белия дом Джон Кърби.

Русия обвини Украйна, че е свалила самолета с 65 украински военнопленници на борда, 6 души екипаж и 3 човека придружаващ военнопленниците персонал. Няма оцелели в катастрофата, написа в "Телеграм" Вячеслав Гладков, губернатор на Белгородска област. Москва обяви, че е подготвяла украинците за размяна с руски военнослужещи в плен на Киев.

A Russian Il-76 transport aircraft allegedly carrying Ukrainian prisoners of war crashed in Russia's Belgorod Oblast; The death toll of a Russian missile attack against Kharkiv on Jan. 23 has risen to 10 as two more bodies were found; and more.https://t.co/vnELoR16Wi