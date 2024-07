„Самолетът не просто се разклати, а падна“: Пътниците на Air Europa за ужаса от силната турбуленция

В ъв вторник Air Europa съобщи, че самолет, изпратен от компанията, е пристигнал, за да превози пътниците на трансатлантическия полет, който ден по-рано беше пренасочен към Бразилия след силна турбуленция, при която пострадаха повече от 30 души.

Инцидентът е станал рано сутринта в понеделник по време на полет UX045, пътуващ от Мадрид, Испания, до Монтевидео, Уругвай, когато се е сблъскал с турбуленция над Атлантическия океан. Самолетът е бил Boeing 787-9 Dreamliner на Air Europa.

Air Europa отбеляза, че ранените, повечето от които са получили натъртвания и контузии, са били лекувани в Натал.

Авиокомпанията прехвърля останалите пътници с автобус до град Ресифе, където те се качват на нов самолет от Мадрид, изпратен специално за пътуването, и в ранните сутрешни часове отлитат за Монтевидео.

Един мъж получил счупване на носната преграда, а жена си счупила ребрата и се нуждаела от помощ, за да диша. Наложило се двадесет и трима души да бъдат хоспитализирани в болницата "Валфредо Гургел". Двама от тях са в тежко състояние.

От Air Europa съобщиха, че пилотите са инструктирали пътниците да закопчаят предпазните си колани поради очакваната турбуленция, която не е могла да бъде засечена от радарите.

Авиокомпанията допълни, че самолетът "ще остане на проверка", за да се определи степента на повредата.

В местните медии пътниците разказват за хаоса и страха по време на инцидента.

"Тези, които не са ползвали предпазни колани, са били изхвърлени във въздуха, като някои са се ударили в покрива", разказва пътник пред вестник El Observador. На снимките, публикувани в социалните мрежи, седалките изглеждат изцапани с кръв.

Видеозаписи от салона показват ранени пътници в шини, а други - лежащи по гръб на пътеката. На едно от видеата дори се вижда как мъж виси от горното отделение.

