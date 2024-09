Mисията Polaris Dawn постави куп рекорди в Космоса

В неделя екипажът на Polaris Dawn на SpaceX се завърна на Земята след 5 дни в орбита след историческа мисия, включваща първата в световната история космическа разходка на непрофесионални астронавти.

От НАСА определиха мисията, финансирана от милиардера Джаред Айзъкман, който и водеше четиричленния екип, като „гигантски скок напред“ за комерсиалната космическа индустрия. Част от нея бяха още пенсионираният пилот от ВВС на САЩ Скот Потийт и двамата служители на SpaceX Сара Гилис и Анна Менон. Освен посоченото по-горе постижение обаче, четиримата астронавти поставиха и още куп рекорди.

Още в самото начало, когато Polaris Dawn излетя, това отбеляза първия път, в който SpaceX видя двама от собствените си служители да излитат на свой космически кораб. Сара Гилис и Анна Менон са водещи инженери по космически операции в компанията, като първата ръководи обучението на астронавтите, а втората служи в контрола на мисията. Менон пое също така и ролята на медицински служител на екипажа.

Лидерът на мисията Джаред Айкзъкман пък се превърна във втория частен астронавт, ръководил два пъти американския космически кораб Crew Dragon в Космоса, след като преди това бе начело и на мисията Inspiration4 през 2021 година (първият е бившият астронавт на НАСА и главен такъв на Axiom Space Майкъл Лопес-Алегрия).

По-малко от 24 часа след достигане на предварителната си орбита, екипажът счупи и нов рекорд, като се изкачи по-високо над Земята от всеки предишен човешки космически полет от напускането на последните астронавти на Аполо за луната през 1972 г. Те достигнаха максимална височина от 1400 км. (870 мили).

Гилис и Менон също така споделиха и нов рекорд за най-голямото разстояние, изминато от Земята в Космоса от жена.

Billionaire Jared Isaacman has become the first person to complete a private spacewalk.



The SpaceX Polaris Dawn spacewalk was labelled a 'highly risky mission'.



