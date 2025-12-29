Българска гордост: Алекс Николов е в топ 3 на световния волейбол за 2025 г.

З вездата на България Александър Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година в класацията на Международната федерация по волейбол (FIVB), пише Gong.bg.

Това стана ясно, след като снощи от FIVB обявиха всички състезатели от 4-о до 10-о място. Сред тях са капитанът на България Алекс Грозданов и 19-годишният разпределител Симеон Николов, които съответно са №8 и №6 в света за 2025 година. Останалите в топ 10 са полякът Якуб Кохановски, Вилфредо Леон (Полша), Фабио Балазо (Италия), Ян Кожамерник (Словения) и Патрик Индра (Чехия).

През следващите дни от Международната федерация по волейбол да оповестят и призовата тройка. Очаква се в нея да попаднат 22-годишният Реализатор №1 и посрещач №1 от Световното първенство във Филипините Александър Николов, както и световните шампиони с Италия - Алесандро Микелето и Симоне Джанели.