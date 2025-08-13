Срещата в Аляска: Защо точно там и как ще протече

А мериканските служители, които се надпреварват с времето да определят и осигурят място за петъчната среща на върха между президента Доналд Тръмп и руския му колега, бързо откриха голям проблем: лятото е пикът на туристическия сезон в Аляска и наличните и оборудвани възможности за приемане на двамата световни лидери бяха силно ограничени.

Когато до някои видни жители на Аляска достигна новината, че Тръмп и Путин ще дойдат, няколко от тях започнаха да се обръщат към съюзниците на президента с предложение: може ли домът им да бъде опция? Не е ясно дали тези предложения някога са стигнали до служители на Белия дом, които се обаждаха на места в Джуно, столицата на щата, заедно с Анкъридж и Феърбанкс.

Организаторите на срещата на върха скоро стигнаха до убеждението, че единственият град в огромния щат с жизнеспособни възможности за срещата на върха може да бъде Анкъридж. И

само съвместната база Елмендорф-Ричардсън, в северния край на града, ще отговаря на изискванията за сигурност за историческата среща, въпреки че Белият дом се надяваше да избегне перспективата руският лидер и неговия антураж да бъдат приети в американска военна база,

пише Си Ен Ен (CNN).

Двама служители на Белия дом съобщиха, че двамата лидери ще се срещнат там в петък.

Сега е въпрос на бързане, за да се уточнят детайлите на срещата в петък, първата между лидерите на Русия и САЩ от повече от четири години. Срещата на върха все още е до голяма степен в процес на подготовка, тъй като американските и руските представители бързат да се подготвят за нея. Според руското външно министерство, водещите дипломати на двете страни – държавният секретар Марко Рубио и външният министър Сергей Лавров – говориха във вторник, за да обсъдят „някои аспекти на подготовката“.

Обикновено среща на върха с висок зaлог с противник на САЩ се предшества от обширни преговори относно дневния ред и резултатите. Но самият Тръмп заяви, че подхожда към срещата като към сесия за „опознаване“, с малко предварителни очаквания за това как ще протече тя. Белият дом във вторник я нарече „сесия за прослушване“.

Владимир Путин и Доналд Тръмп Източник: БТА

„Президентът се почувства така: „Вижте, трябва да видя този човек отсреща. Трябва да го видя лице в лице. Трябва да го чуя насаме. Трябва да направя преценка, като го погледна“, каза Рубио в сутрешно радио интервю във вторник, предлагайки едно обяснение защо петте известни телефонни разговора на Тръмп с Путин тази година не биха били достатъчни, за да се определят намеренията на руския лидер.

Изборът на Аляска

Администрацията на Тръмп и Кремъл се спряха на Аляска като място за срещата на върха след продължителни задкулисни преговори, според запознати с въпроса. Имаше малко места, които биха били подходящи за срещата, казаха източниците, особено като се има предвид заповедта за арест за военни престъпления, издадена за ареста на Путин от Международния наказателен съд през 2023 г.

Вземайки този факт предвид, Русия се отказа от европейска дестинация – дори в град като Виена или Женева, където американските и руските лидери са се срещали още от Студената война. Докато самият Путин повдигна въпросите за Обединените арабски емирства като „напълно подходящо“ място, мнозина в Белия дом се надяваха да избегнат поредното дълго пътуване до Близкия изток след посещението на Тръмп през май.

В крайна сметка, според източници, се е стигнало до Унгария – чийто премиер Виктор Орбан е близък както до Тръмп, така и до Путин – и Съединените щати като възможни домакини, според двама американски служители.

Американските служители бяха доволни и донякъде изненадани, когато руският президент се съгласи на среща на американска земя – на земя, която някога е била част от Руската империя. „Мисля, че е много уважително, че президентът на Русия идва в нашата страна, вместо ние да отидем в неговата страна или дори в трета страна“, каза Тръмп тази седмица, докато екипът му бързаше да финализира подробностите за срещата на върха.

Други не бяха толкова възхитени.

„Единственото по-добро място за Путин от Аляска би било, ако срещата на върха се проведе в Москва“,

каза бившият съветник по националната сигурност на Тръмп Джон Болтън, който се скара с Тръмп по време на първия му мандат. „Така че, първоначалната подготовка, според мен, е голяма победа за Путин“.

Мистерия около произхода на срещата

Докато американските и руските представители водят обширни разговори за подготовката на срещата, откакто беше договорено миналата седмица, срещата, която я предизвика, остава донякъде загадка. Външнополитическият пратеник на Тръмп Стив Уиткоф посети Москва миналата сряда за среща с Путин, която доведе до решението за среща, въпреки че какво точно е казал Путин на срещата, все още е до голяма степен неизвестно.

Европейските представители прекараха голяма част от миналата седмица в опити да установят параметрите на мирното споразумение, което Путин предложи, но някои казаха, че са разочаровани от липсата на яснота, предложена от Уиткоф, предприемач в областта на недвижимите имоти и дългогодишен приятел на Тръмп.

Press Secretary Karoline Leavitt says President Trump will go to Alaska on Friday for a bilateral meeting with President Putin to work to end the war.

pic.twitter.com/epsc6Qt0SX — And We Know©🇺🇸 (@andweknow) August 12, 2025

Тръмп планира да чуе мнението на европейските лидери на виртуална среща в сряда, организирана от германците, за да може президентът да получи тяхната гледна точка преди срещата в петък. И обеща да се свърже с тях по телефона, заедно с украинския президент Володимир Зеленски, веднага след края на срещата с Путин. Но не се очаква Зеленски да бъде в Аляска за срещата на върха, така че всяка потенциална тристранна среща засега е изключена.

Вместо това,

Тръмп ще прекара поне част от срещата на върха с Путин насаме, заяви Белият дом във вторник, което ще даде време на двамата мъже да проведат дискусия, нечута от никой друг освен от техните преводачи.

„Това е част от плана“, каза прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит, когато беше попитана дали двамата президенти ще се срещнат по двойки. „Що се отнася до другите детайли и логистика, ще оставя нашия екип да говори за това, когато бъдат уточнени“.

Не е нетипично лидерите да се срещат насаме с колегите си, но отношенията между Тръмп и Путин са били обект на интензивно внимание. И по време на първия мандат на Тръмп, дори висши служители казаха, че понякога са били оставяни в неведение за това какво е било обсъждано, когато са били пропуснати помощници. В предишните две срещи на Тръмп с Путин и в двете срещи са участвали преводачи, но не и високопоставени помощници. След срещата в Германия, Тръмп е поискал от преводача си бележките му.

От своя страна, Путин прекара дните преди срещата в петък в телефонни разговори с останалите си глобални съюзници – включително някои, които са организирали свои собствени високопоставени срещи с Тръмп. Сред тях е и севернокорейският диктатор Ким Чен Ун, съобщи Кремъл във вторник, който се е срещал три пъти с Тръмп по време на първия му мандат, но все още не се е отказал от ядрените си оръжия.