Министърът на отбраната Димитър Стоянов е на посещение в Украйна

С лужебният министър на отбраната Димитър Стоянов е на посещение в Украйна. Това става ясно от публикация на украинския министър на отбраната Олексий Резников в "Twitter".

Резников изразява благодарност за решението на страната ни да изпрати военна помощ на Украйна.

Honored to welcome Minister of Defence of the Republic of Bulgaria 🇧🇬 Dimitar Stoyanov @BulgariaMod in Ukraine.

Grateful for Bulgaria’s decision to provide security assistance to 🇺🇦

Looking forward to further developing 🇺🇦🇧🇬 defence cooperation pic.twitter.com/BRnQENutKi