"Допуснах ужасна грешка": Милиардер е глобен с 5 млн. долара за търговия с вътрешна информация

А мерикански съдия постанови британския милиардер Джо Луис да плати 5 млн. долара глоба и да изтърпи тригодишен изпитателен срок за споделяне на незаконни борсови съвети и е позволил на 87-годишния основател на инвестиционна фирма да избегне затвора, след като прокурорите и адвокатите му настояха за снизходителност. Съобщи Ройтерс.

Окръжният съдия на САЩ Джесика Кларк в Манхатън осъди Луис, който през януари се призна за виновен в един случай на заговор и две обвинения в измама с ценни книжа.

Луис, основател на "Тависток Груп" (Tavistock Group), седеше заобиколен от своите адвокати, докато присъдата се произнасяше, облечен в сив костюм. Той каза на съдията, че се срамува от стореното.

"Днес съм тук, защото допуснах ужасна грешка", каза той.

Съдията се съгласи, че Луис може да напусне САЩ с частен самолет в четвъртък вечерта, въпреки че яхтата му "Авива" ще бъде задържана, докато бъде платена глобата.

