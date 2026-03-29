Мицкоски: Няма да има конституционни промени в Северна Македония без ясен край

Той заяви, че правителството няма да приеме промени в конституцията при условия, които "пряко засягат македонската идентичност, без ясна предвидимост и краен резултат от процеса"

29 март 2026, 18:14
Източник: БГНЕС

Н яма да има конституционни промени в Северна Македония без ясен край, нито марионетки, които да ги изпълняват, заяви премиерът на страната Християн Мицкоски, предаде МИА. Той заяви, че правителството няма да приеме промени в конституцията при условия, които "пряко засягат македонската идентичност, без ясна предвидимост и краен резултат от процеса".

Мицкоски с ултиматум към България: Докато съм премиер, няма да има конституционни промени

"При нашия източен съсед политиците, за да приложат принципа на Живковизма, чакаха десетилетия да се родят политици от типа на тези, които бяха през последните седем години. Така че, ако трябва, и ние ще чакаме десетилетия. Но политики, които пряко влияят върху нашата идентичност, а от друга страна не предлагат предвидимост и ясен край на този процес, нямам намерение, докато съм министър-председател, на каквато и да е цена да влизам в такова приключение", каза Мицкоски в отговор на журналистически въпрос.

Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията

Говорейки за позициите на Европейския съюз, който настоява за включване на българите в Конституцията като условие за напредък, премиерът подчерта, че няма намерение на всяка цена да влиза в такова, както го нарече, политическо приключение.

"Ние можем да влезем в приключение. Ние не игнорираме слона, слонът е в стаята, донесоха го тези преди нас, но без да имаме ясен край, без да знаем какво получава македонската общност в България, без да имаме ясни заключения от Европейския съвет, ние нямаме намерение да влизаме в каквото и да е приключение, което ще ни отведе отново в някакво друго политическо блато", казва той.

Мицкоски: Въпросът за конституционните промени е приключен

Премиерът също така подчерта, че приоритет остават реформите и изпълнението на задълженията към ЕС. Според него целта е държавата да остане сред водещите кандидати в процеса на евроинтеграция, но без компромиси, които биха застрашили националната позиция.

"Ние ще си свършим домашната работа. Нашата цел е да изпълним реформите и всичко, което върви с тях, да бъдем първи, ние да бъдем истинските лидери, както и правим, да изпълним всички онези планове за действие, сред които е и Планът за действие за малцинствата, всичко, което се иска от нас, ние да го изпълним. В другите аспекти, разбира се, сме най-добри, в сравнение с всички други страни от Западните Балкани, и съм убеден, че според юнския доклад и по отношение на реформите ще бъдем най-добри, сега вече сме рамо до рамо с най-добрите след януарския доклад, а през юни ще бъдем най-добри", подчерта премиерът на Република Северна Македония.

Андрей Гюров: Наблюдаваме десеткратно увеличение на сигналите за купуването на гласове

Андрей Гюров: Наблюдаваме десеткратно увеличение на сигналите за купуването на гласове

Стилияна Николова със сребро в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика

Стилияна Николова със сребро в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика

Мадуро и съпругата му с първо съобщение след ареста: „Силни сме и сме спокойни“

Мадуро и съпругата му с първо съобщение след ареста: „Силни сме и сме спокойни“

От -5 до +29 градуса: Април идва с време на крайностите

От -5 до +29 градуса: Април идва с време на крайностите

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 1 ден
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 1 ден
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 1 ден
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Преди 1 ден
Израелска полиция забрани на латинския патриарх на Йерусалим достъп до "Божи гроб" за Цветница

Израелска полиция забрани на латинския патриарх на Йерусалим достъп до "Божи гроб" за Цветница

Свят Преди 1 час

Заедно с него е бил спрян и пазителят на Светите земи Франческо Йелпо, като двамата са били принудени да се върнат

Лъв XIV отбеляза началото на Страстната седмица на площад „Св. Петър“

Лъв XIV отбеляза началото на Страстната седмица на площад „Св. Петър“

Свят Преди 2 часа

Честването започна с шествие от кардинали, епископи, свещеници и миряни, отиващи към площад „Свети Петър“

Пожар в нощен клуб в Германия, 750 души евакуирани

Пожар в нощен клуб в Германия, 750 души евакуирани

Свят Преди 3 часа

Трима души са получили медицинска помощ от екипите на спешните служби

Френската полиция арестува още двама за опита за взрив пред Bank of America в Париж

Френската полиция арестува още двама за опита за взрив пред Bank of America в Париж

Свят Преди 3 часа

Вътрешният министър Лоран Нюнес заяви, че мотив за осуетената атака може да е войната в Близкия изток

Ким Чен-ун наблюдава тест на двигател на ракета, способна да порази континенталната част на САЩ

Ким Чен-ун наблюдава тест на двигател на ракета, способна да порази континенталната част на САЩ

Свят Преди 3 часа

Максималната мощност на двигателя е 2500 килотона, в сравнение с около 1970 килотона, отчетени при подобен тест на двигател с твърдо гориво през септември

Трайчо Трайков и германският посланик обсъдиха енергийна сигурност и контрола над цените у нас

Трайчо Трайков и германският посланик обсъдиха енергийна сигурност и контрола над цените у нас

България Преди 4 часа

В хода на разговора беше откроена ролята на енергийната свързаност като ключов фактор за устойчивостта на енергийните системи в региона и Европа

Надежда Нейнски и ръководителят на турския СтратКом обсъдиха дезинформацията в Истанбул

Надежда Нейнски и ръководителят на турския СтратКом обсъдиха дезинформацията в Истанбул

България Преди 4 часа

Надежда Нейнски и проф. Бурханеттин Дуран обсъдиха въпросите, свързани със стратегическите комуникации, противодействието на дезинформацията и развитието на сътрудничеството в областта на публичната дипломация

Ученици от Велико Търново създадоха приложение за промоциите в магазините

Ученици от Велико Търново създадоха приложение за промоциите в магазините

България Преди 4 часа

Атанас и Калоян от Велико Търново са автори на онлайн приложението "ПромоМания"

Финландия съобщи за навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство

Финландия съобщи за навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство

Свят Преди 5 часа

Те са били засечени в югоизточната част на страната

Рецепта за нежен лимонов кейк, който се приготвя „за миг“

Рецепта за нежен лимонов кейк, който се приготвя „за миг“

Любопитно Преди 5 часа

Този елегантен лимонов кейк ще внесе много настроение на вашата трапеза и ще се превърне в една от онези любими рецепти, към които ще се връщате често

Легендарният румънски треньор Мирча Луческу е получил инфаркт

Легендарният румънски треньор Мирча Луческу е получил инфаркт

Свят Преди 5 часа

Той е един от най-успешните специалисти в европейския футбол

Русия обяви, че е превзела още едно село в Харковска област

Русия обяви, че е превзела още едно село в Харковска област

Свят Преди 5 часа

Мъж загина, а 6-годишно дете бе ранено при руски атаки в украинската Сумска област

Мъж загина, а 6-годишно дете бе ранено при руски атаки в украинската Сумска област

Свят Преди 5 часа

Земетресение разлюля гръцкия остров Кефалония

Земетресение разлюля гръцкия остров Кефалония

Свят Преди 5 часа

Епицентърът му е бил на около 1 километър североизточно от Ска̀ла

Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци

Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци

България Преди 6 часа

Софийската градска прокуратура внесе в съда искане за задържане под стража спрямо нея

Унищожават близо 6 тона негодни храни в Димитровградско

Унищожават близо 6 тона негодни храни в Димитровградско

България Преди 6 часа

Инспекторите от БАБХ са открили месни продукти с изтекъл срок на годност

