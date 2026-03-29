Мицкоски: Няма да има конституционни промени в Северна Македония без ясен край

Н яма да има конституционни промени в Северна Македония без ясен край, нито марионетки, които да ги изпълняват, заяви премиерът на страната Християн Мицкоски, предаде МИА. Той заяви, че правителството няма да приеме промени в конституцията при условия, които "пряко засягат македонската идентичност, без ясна предвидимост и краен резултат от процеса".

Мицкоски с ултиматум към България: Докато съм премиер, няма да има конституционни промени

"При нашия източен съсед политиците, за да приложат принципа на Живковизма, чакаха десетилетия да се родят политици от типа на тези, които бяха през последните седем години. Така че, ако трябва, и ние ще чакаме десетилетия. Но политики, които пряко влияят върху нашата идентичност, а от друга страна не предлагат предвидимост и ясен край на този процес, нямам намерение, докато съм министър-председател, на каквато и да е цена да влизам в такова приключение", каза Мицкоски в отговор на журналистически въпрос.

Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията

Говорейки за позициите на Европейския съюз, който настоява за включване на българите в Конституцията като условие за напредък, премиерът подчерта, че няма намерение на всяка цена да влиза в такова, както го нарече, политическо приключение.

"Ние можем да влезем в приключение. Ние не игнорираме слона, слонът е в стаята, донесоха го тези преди нас, но без да имаме ясен край, без да знаем какво получава македонската общност в България, без да имаме ясни заключения от Европейския съвет, ние нямаме намерение да влизаме в каквото и да е приключение, което ще ни отведе отново в някакво друго политическо блато", казва той.

Мицкоски: Въпросът за конституционните промени е приключен

Премиерът също така подчерта, че приоритет остават реформите и изпълнението на задълженията към ЕС. Според него целта е държавата да остане сред водещите кандидати в процеса на евроинтеграция, но без компромиси, които биха застрашили националната позиция.

"Ние ще си свършим домашната работа. Нашата цел е да изпълним реформите и всичко, което върви с тях, да бъдем първи, ние да бъдем истинските лидери, както и правим, да изпълним всички онези планове за действие, сред които е и Планът за действие за малцинствата, всичко, което се иска от нас, ние да го изпълним. В другите аспекти, разбира се, сме най-добри, в сравнение с всички други страни от Западните Балкани, и съм убеден, че според юнския доклад и по отношение на реформите ще бъдем най-добри, сега вече сме рамо до рамо с най-добрите след януарския доклад, а през юни ще бъдем най-добри", подчерта премиерът на Република Северна Македония.