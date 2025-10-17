Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията

П ремиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че правителството му няма да впише безусловно българите в конституцията на страната.
"Никой няма право да очаква, че това правителство безусловно ще направи промени в конституцията на страната", каза той в интервю по Канал 5.
По думите на Мицкоски разговорът му с председателя на ЕК Урсула фон ден Лайен, която беше в Скопие в рамките на балканската си обиколка, е бил приятелски, а темите, по които са разговаряли са били много.
Той посочи, че "никой не живее в илюзия" и добре знае, че промените в конституцията - вписване на българите в основния закон на страната - е условие за отваряне на преговорните клъстери, но докато е премиер, "конституционните промени няма да се случат, без ясно изпълнение на задълженията на източния съсед, както и конкретни гаранции от Европейския съюз".
"Никой няма право, нито е справедливо да очаква, че това правителство безусловно ще направи това, нито правителството възнамерява да го направи, докато аз съм премиер. Това трябва да е ясно, казвал съм го многократно, ние изискваме последователно спазване на международното право, а нашият източен съсед също има задължения. Също така искаме гаранции. И ако ЕС наистина иска да види (Северна) Македония в своята компанията, поне малко от това, което прави за някои други страни, ще направи и за нас. И това е ясна позиция”, заяви Мицкоски, който поясни, че "в интерес на процесите, които следват" не желае да говори за детайлите.
След няколкочасовото си посещение в Скопие, където се срещна с президента, председателят на парламента и премиера на Северна Македония, след което нямаше пресконференция, председателят на ЕК написа в платформата X, че подкрепя страната по пътя ѝ към ЕС, а "следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна".
"Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов", написа Урсула фон дер Лайен.
We remain fully behind North Macedonia on its EU path.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 15, 2025
You can count on us.
The next and only step before the opening of the negotiations is clear.
You need to make the agreed constitutional change.
The ball is in your court. The EU is ready. pic.twitter.com/s890meaZLP