Свят

Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията

"Никой няма право да очаква това", заяви премиерът на Република Северна Македония

17 октомври 2025, 10:44
Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията
Източник: EPA/БГНЕС

П ремиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че правителството му няма да впише безусловно българите в конституцията на страната.

"Никой няма право да очаква, че това правителство  безусловно ще направи промени в конституцията на страната", каза той в интервю по Канал 5.

Фон дер Лайен в Скопие: Българите в Конституцията

По думите на Мицкоски разговорът му с председателя на ЕК Урсула фон ден Лайен, която беше в Скопие в рамките на балканската си обиколка, е бил приятелски, а темите, по които са разговаряли са били много.

Той посочи, че "никой не живее в илюзия" и добре знае, че промените в конституцията - вписване на българите в основния закон на страната - е условие за отваряне на преговорните клъстери, но докато е премиер, "конституционните промени няма да се случат, без ясно изпълнение на задълженията на източния съсед, както и конкретни гаранции от Европейския съюз".

ЕК: Очакваме РС Македония да приеме промените в конституцията си

"Никой няма право, нито е справедливо да очаква, че това правителство безусловно ще направи това, нито правителството възнамерява да го направи, докато аз съм премиер. Това трябва да е ясно, казвал съм го многократно, ние изискваме последователно спазване на международното право, а нашият източен съсед също има задължения. Също така искаме гаранции. И ако ЕС наистина иска да види (Северна) Македония в своята компанията, поне малко от това, което прави за някои други страни, ще направи и за нас. И това е ясна позиция”, заяви Мицкоски, който поясни, че "в интерес на процесите, които следват" не желае да говори за детайлите.

ЕС "поля със студена вода" РС Македония

След няколкочасовото си посещение  в Скопие, където се срещна с президента, председателят на парламента и премиера на Северна Македония, след което нямаше пресконференция, председателят на ЕК написа в платформата X, че подкрепя страната по пътя ѝ към ЕС, а "следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна".

"Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов", написа Урсула фон дер Лайен.

Източник: Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова    
Последвайте ни
Жена с шизофрения загуби апартаменти в София: Измама за 144 000 лв.

Жена с шизофрения загуби апартаменти в София: Измама за 144 000 лв.

Какво знаем за телефонния разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп и спора за „злобното оръжие“

Какво знаем за телефонния разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп и спора за „злобното оръжие“

Пеевски: Купонът се отменя, чичо Румен да връща кетъринга и шампанското

Пеевски: Купонът се отменя, чичо Румен да връща кетъринга и шампанското

Какво се случва с Бела Хадид? Феновете ѝ са притеснени

Какво се случва с Бела Хадид? Феновете ѝ са притеснени

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Toyota позиционира Century наравно на Rolls-Royce и Bentley

Toyota позиционира Century наравно на Rolls-Royce и Bentley

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 4 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 4 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 4 дни

Виц на деня

- Скъпи, помниш ли деня в който ме видя за пръв път? - Ами, да. Беше хубав, слънчев ден и нищо не предвещаваше нещастие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Причината за раздялата на Том Круз и Ана де Армас</p>

Край на любовта: Защо Том Круз и Ана де Армас сложиха точка на връзката си

Любопитно Преди 5 минути

Въпреки края на романса, 63-годишният Круз и 37-годишната Де Армас ще продължат да работят заедно

Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливенско

Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливенско

България Преди 29 минути

28-годишният мъж е загубил управление и се е ударил в крайпътен стълб

Бомба унищожи колата на известен италиански журналист (ВИДЕО)

Бомба унищожи колата на известен италиански журналист (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Инцидентът за щастие се е разминал без жертви

Промени в движението по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ през почивните дни

Промени в движението по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ през почивните дни

България Преди 1 час

От АПИ призовават шофьорите да карат с повишено внимание

CNN: Путин разговаря с Тръмп - oпит за спиране на „Томахоук“ за Украйна

CNN: Путин разговаря с Тръмп - oпит за спиране на „Томахоук“ за Украйна

Свят Преди 1 час

Това беше, продължила почти два часа и половина, интервенция на президента Владимир Путин – опит в последния момент да спре всички тези опасни приказки за потенциално променящи играта американски оръжейни доставки за Украйна

<p>В реално време: Вижте къде се намират автобуси, тролеи и трамваи в София</p>

Интерактивна карта показва в реално време как се движи градският транспорт в София

България Преди 1 час

С отварянето на данните е затворена поредна страница от аналоговото минало, заяви кметът Васил Терзиев

ЛЕВ ИНС открива изложбата „Хакнато ежедневие“ в Регионалния исторически музей София по повод Месеца на киберсигурността

ЛЕВ ИНС открива изложбата „Хакнато ежедневие“ в Регионалния исторически музей София по повод Месеца на киберсигурността

Любопитно Преди 1 час

<p>Орбан ще разговаря с Путин днес</p>

Орбан: Готови сме за планираната среща между Путин и Тръмп

Свят Преди 2 часа

"Страхотна новина за миролюбивите хора по света", заяви унгарският премиер

Ново земетресение край бреговете на остров Крит

Ново земетресение край бреговете на остров Крит

Свят Преди 2 часа

Епицентърът на труса е бил на 54 км западно-югозападно от пристанищния град Фаласарна

Потребителската кошница е 96 лв. Експерт обясни защо имаме усещането за високи цени

Потребителската кошница е 96 лв. Експерт обясни защо имаме усещането за високи цени

България Преди 2 часа

Владимир Иванов – председател на ДКСБТ заяви, че новото наблюдение на КНСБ, че за близо една трета от стоките в малката потребителска кошница в България цените са сред най-високите в ЕС, не е съвсем вярно и е субективно

Какви са причините за инцидента в Лом, при който кола помете жена на тротоар

Какви са причините за инцидента в Лом, при който кола помете жена на тротоар

България Преди 2 часа

Пробите за алкохол и наркотици на 23-годишния шофьор са отрицателни

Странният сексуален живот на пуританите

Странният сексуален живот на пуританите

Свят Преди 2 часа

Пуританите са били изненадващо разкрепостени в интимните си отношения, но дори и тогава е имало строги правила

След дъждове и студ: България посреща циганско лято до края на октомври

След дъждове и студ: България посреща циганско лято до края на октомври

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за следващата седмица

Ужасяващата история на монаха убиец, съблазнявал и разчленявал жертвите си

Ужасяващата история на монаха убиец, съблазнявал и разчленявал жертвите си

Свят Преди 3 часа

Монахът практикувал черна магия и продавал амулети за любов

Седмица след двата мощни труса: Ново силно земетресение разтърси Филипините

Седмица след двата мощни труса: Ново силно земетресение разтърси Филипините

Свят Преди 3 часа

Няма съобщения за жертви или разрушения

На 101 години почина бившият японски премиер Томиичи Мураяма

На 101 години почина бившият японски премиер Томиичи Мураяма

Свят Преди 3 часа

Мураяма заемаше поста министър-председател в периода 1994–1996 г.

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

dogsandcats.bg

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Отиде си легендарният китарист и основател на KISS Ейс Фрейли

Edna.bg

Бриджит Бардо е приета в болница с тежко заболяване

Edna.bg

Десетки предложиха брак на щерката на бивш нападател на Ливърпул

Gong.bg

Кандидат за efbet Лига: Българският футбол умира и никой не забелязва, проблемът е в клубовете

Gong.bg

Парламентът няма да заседава трети пореден ден заради липса на кворум

Nova.bg

След разследване на NOVA: Жена с шизофрения си върна дома, отнет след имотна измама от „влюбен“ в нея мъж

Nova.bg