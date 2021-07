Меркел: Ситуацията в регионите, засегнати от наводненията, е сюрреалистична и ужасяваща

С итуацията в регионите, засегнати от наводненията, е сюрреалистична и ужасяваща, заяви германският канцлер Ангела Меркел, която е на посещение днес в един от опустошените райони, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Меркел изтъкна, че федералното правителство на Германия ще работи заедно с регионалните власти в Западна Германия за възстановяването на засегнатите райони.

"Ние сме до вас, както на федерално, така и на провинциално ниво",

каза още тя. Меркел похвали усилията на спасителните екипи и солидарността, на която е станала свидетел по време на посещението си в засегнатите от наводненията райони.

Проблемите в наводнените зони няма да бъдат решени бързо, предупреди в същото време тя.

"В немския език трудно може да бъдат намерени думи, които да опишат

тукашното опустошение", заяви Меркел. Тя обеща да бъдат положени повече усилия за борба с климатичните изменения по време на посещението си в провинция Райнланд-Пфалц, Западна Германия.



#UPDATES Death toll from devastating floods rises to 156 in Germany, police say, bringing total to at least 183 in western Europe In Rhineland-Palatinate state alone, one of worst-hit German regions, police report 110 dead, up from 98 pic.twitter.com/PRxgIVeV1O