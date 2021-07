Наводнения взеха жертви, разрушиха домове и блокираха транспорта в Западна Европа

Н ад 30 души загинаха, а десетки са в неизвестност, вследствие на рекордните валежи в цяла Западна Европа, довели до преливане на реки, отнасяне на къщи и наводняване на приземни помещения, предадоха Ройтерс и Асошейтед прес, цитирани от БТА.

Няма данни за пострадали български граждани при наводненията в Германия и Белгия.

Това съобщиха от Министерството на външните работи, цитирани от NOVA. В Генералното ни консулство във Франкфурт на Майн и в посолството ни в Белгия към момента не е постъпвала информация за загинали или изчезнали при природното бедствие наши сънародници.

Мисиите ни са в контакт с местните власти, следят ситуацията и са готови да окажат съдействие при необходимост, съобщават още от МВнР.

Българските граждани могат да се свържат с Генералното ни консулство във Франкфурт на Майн на тел.: +49 69 509 278 130, а с консулската ни служба към посолството ни в Белгия на тел. тел.: +32 2 374 47 88; +32 2 374 08 66.

В Германия потвърдените жертви са 33.

В окръг Бад Нойенар-Арвайлер, в западната германска провинция Райнланд-Пфалц, полицията съобщи днес за още 14 жертви. С това общият брой на потвърдените жертви там достигна 18. Около 50 човека са в неизвестност във винопроизводителния район, където река Ар, приток на Рейн, излезе от коритото си и отнесе шест къщи.

Стотици войници помагаха на полицията с танкове в спасителните акции,

за да разчистят пътища от земни свличания и паднали дървета, докато хеликоптери спасяваха хора, потърсили спасение на покривите на сгради.

Жител на Арвайлер разказа как напуснал бързо дома си след издаването на предупреждение в 2 ч. сутринта. Никога не съм преживявал такава катастрофа, при която реката излиза от критото си за толкова кратко време, каза 63-годишният мъж по телевизия Ес Ве Ер.

Най-малко четирима души загинаха в Белгия при наводнения,

засегнали части от Западна Европа, предаде ДПА, като се позова на агенция Белга. Белгийските власти казаха, че мобилизират спасителните служби във връзка с природното бедствие, довело до евакуацията на близо 3000 човека.

Поради бурните води някои от най-тежко засегнатите райони не може да бъдат достигнати с лодки. Вероятно няма да може да бъде оказана помощ и с хеликоптери заради лошото време.

"Белгия преживява невиждани дъждове",

заяви в Туитър министър-председателят Александер де Кро. По думите му всички спасителни служби са мобилизирани, а европейски партньори ще изпратят спасителен екип и хеликоптер в помощ на Белгия.

Десетина къщи се срутиха в Пепинстер, след като река Вездер наводни малкия източен град. Хората, живеещи в повече от 100 къщи, бяха евакуирани.

Дъждът причини и сериозни нарушения в обществения транспорт,

а движението на високоскоростните влакове "Талис" в Германия беше спряно. Преминаването над река Маас също е преустановено, тъй като има опасност този голям белгийски воден път да излезе от коритото си.

Надолу по течението, в Нидерландия преливащи реки повредиха много къщи в южната провинция Лимбург, където няколко домове за възрастни хора бяха евакуирани.

Кадри от германското селище Нойенар, заснети след оттичането на водата тази сутрин,

показаха множество коли и камиони, които се носят по улиците, спортно превозно средство, "кацнало" на ограда, и пътища, блокирани с отломки и паднали дървета. Още по-надолу по течението на реката небивал досега валеж в рамките на 24 часа предизвика наводнения в няколко града, сред които Кьолн и Хаген, а в Леверкузен 400 души трябваше да бъдат евакуирани от болница.

Във Вупертал, известен с окачената си железница, местни жители разказаха,

че мазетата им са били наводнени, а електроснабдяването - прекъснато.

Премиерът на провинция Северен Рейн - Вестфалия Армин Лашет - кандидатът на консерваторите за наследник на Ангела Меркел на канцлерския пост на изборите през септември, - посети днес Хаген.

"Зелените", които са на втора позиция в допитванията, казаха, че причина за наводненията е глобалното затопляне.

Метеоролози посочиха, че дъждовете в региона през последните 24 часа са били безпрецедентни и се дължат на почти неподвижен фронт с ниско атмосферно налягане, довел до порои по места също във Франция, Белгия и Нидерландия.

