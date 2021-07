Над 150 жертви на опустошителните наводнения в Германия

Ж ертвите на опустошителните наводнения в Германия достигнаха 156, съобщи тази сутрин полицията. С тях общият брой на загиналите в резултат на стихията в Западна Европа вече е 183 предаде Франс прес.

Само в германската провинция Райнланд-Пфалц има 110 загинали, по данни на полицията.

Потвърдените жертви в провинция Северен Рейн-Вестфалия са 45. В района Арвайлер има 670 ранени, пише БТА.

В много от околните райони електричеството и телефонните линии още не работят.

В Горна Бавария, в района Берхтесгаденер ланд в събота беше обявено бедствено положение заради наводненията и двамата души, загинали там.

Floods now also in Germany’s south (Bavaria) and Austria. So scary how fast the water runs through the streets. Hope people were warned and everyone is safe. https://t.co/95vohzGvTB