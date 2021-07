"Страданието няма край", расте броят на жертвите на наводненията в Западна Европа

Б роят на загиналите при катастрофалните наводнения в Германия достигна 133. С това потвърдените жертви на природното бедствие в райони в Западна Европа вече са 160, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Полицията в западната германска провинция Райнланд-Пфалц съобщиха тази сутрин, че загиналите там вече са 90

- с 27 повече от вчера. Стотици хора в региона остават в неизвестност, като според някои информации жертвите там може да са общо 618. В съседната провинция Северен Рейн - Вестфалия, до момента е потвърдена смъртта на 43 души. Президентът Франк-Валтер Щайнмайер ще посети пострадали райони.

